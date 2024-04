Dirk Kuijt en Beerschot veroveren kampioenschap zonder zelf in actie te komen

Dirk Kuijt heeft zijn eerste prijs in zijn trainersloopbaan te pakken. Vorig weekend was hij met zijn club Beerschot al zeker van promotie naar de Jupiler Pro League, maar door puntenverlies van nummer twee Dender zaterdagavond, is de koploper nu niet meer in te halen.

Dender was de enige die het kampioensfeestje voor Beerschot nog kon verpesten, daar het verschil met nog twee wedstrijden te spelen vijf punten bedroeg. Zaterdagavond ging het echter met 1-4 onderuit tegen Zulte Waregem, waardoor Kuijt nu zeker is van de eerste plaats.

Dender kwam vlak na rust met een man minder te staan door de rode kaart van Stefano Marzo, die in Nederland onder contract stond bij Roda JC en sc Heerenveen. Snel daarna kreeg het de eerste tegentreffer, waarna ze de wedstrijd niet meer gekanteld kregen. Ruud Vormer zorgde voor het slotakkoord namens Zulte Waregem.

Kuijt stapte vlak na de winterstop in bij Beerschot, waar hij de opgestapte Andreas Wieland opvolgde. De Oostenrijker liet zijn contract ontbinden, vanwege onder meer een gebrek aan vertrouwen in de clubleiding.

Op het moment van instappen van de Katwijkse oefenmeester stond Beerschot bovenaan in de Challenger Pro League, het tweede niveau van België. In de tien wedstrijden onder leiding van Kuijt werden er slechts twee verloren.

De doelstelling van promoveren naar de Jupiler Pro League kwam daarmee dus nauwelijks in gevaar voor Kuijt, die bij zijn vorige trainersklus bij ADO Den Haag nog weinig indruk wist te maken. In België lijkt hij nu dus beter op zijn plek.

Beerschot komt op zondag pas zelf in actie, wanneer de ploeg het opneemt tegen SK Beveren, dat nergens meer voor speelt. Beveren is in handen van dezelfde eigenaar als ADO Den Haag, waar Kuijt vorig seizoen voor de winterstop werd ontslagen.

