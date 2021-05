Robin van Persie gaat in nieuwe functie bij Feyenoord samenwerken met zoon

Maandag, 3 mei 2021 om 16:29 • Jeroen van Poppel

Robin van Persie wordt komend seizoen assistent-trainer bij Feyenoord Onder-16, zo meldt het Algemeen Dagblad. De 37-jarige oud-aanvaller, die momenteel in dienst is als parttime spitsentrainer van het eerste elftal, gaat bij het jeugdelftal samenwerken met hoofdcoach Brian Pinas.

Van Persie krijgt bij de Onder-16 van Feyenoord ook zijn eigen zoon Shaqueel van Persie onder zijn hoede. De veertienjarige aanvaller wordt gezien als een van de grotere talenten uit de jeugdafdeling van de club en wordt daarom volgend seizoen doorgeschoven vanuit de Onder-15. Shaqueel van Persie speelt sinds 2017 bij Feyenoord, dat hem overnam van Fenerbahçe.

Robin van Persie vertelde afgelopen zomer over een les die hij zijn zoon had geleerd over topvoetbal. De zoon van Van Persie bleef op de bank in een verloren wedstrijd tegen leeftijdsgenoten van Ajax en zat na afloop mokkend in de auto bij zijn vader. "Hij was aan het klagen, over anderen, de trainer et cetera", aldus Van Persie eerder in The High Performance Podcast.

Van Persie gebruikte het moment om zijn zoon een levensles bij te brengen. "Toen zei ik: 'Shaquil, je klinkt als een loser, als je zo praat. Je geeft iedereen de schuld, maar ik hoor niets over jezelf. Winnaars nemen controle en kijken naar zichzelf, ze kijken waar ze zichzelf kunnen verbeteren. Je moet jezelf de vraag stellen: wil je een winnaar zijn, of wil je een loser zijn? Voor mij maakt het niet uit, want ik ben je vader. De enige taak die ik heb is om je klaar te maken voor het leven als je twintig bent. Ik hou hoe dan ook van je. Het maakt voor mij niet uit of je het maakt als een voetballer, of niet. Maar jij zegt dat dit je passie is, dus jij moet controle nemen over je leven, en stoppen met klagen.'"