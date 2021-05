Valentijn Driessen: ‘Het zou me niet verbazen als Ajax interesse zou hebben’

Zaterdag, 1 mei 2021 om 08:32

Als het aan Valentijn Driessen ligt, waagt Ajax komende zomer een poging om Steven Berghuis binnen te halen. De 29-jarige vleugelaanvaller heeft bij Feyenoord nog een contract en is voor een gelimiteerde transfersom van vier miljoen euro op te halen, al meldde Feyenoord Transfermarkt eerder dat deze afkoopclausule niet voor Nederlandse clubs geldt. Driessen benadrukt dat de voorkeur van Ajax bij ‘goede Nederlandse spelers’ ligt.

“Ik ben benieuwd wat hij aan het einde van het seizoen gaat doen, want hij heeft natuurlijk een afkoopclausule van vier miljoen euro”, zo begint Driessen in Kick-Off, de voetbalpodcast van De Telegraaf. “Ik denk dat hij vertrekt. Ook omdat Feyenoord op dit moment heel weinig kan doen. Als er een sloot goede spelers wordt aangetrokken, is het voor hem ook makkelijker om te blijven. Alles komt op zijn schouders terecht en ik denk dat hij wel de stap wil maken naar een club waar hij meer kan verdienen, want want dat is ook belangrijk. Het is voor hem een uitdaging om dit ook op een hoger niveau te laten zien.”

“Het is dramatisch voor Feyenoord als hij weggaat en iedereen weet inmiddels het prijskaartje wat hij heeft. Ga maar voor vier miljoen de kwaliteit van Berghuis terughalen, ik denk dat dit heel erg moeilijk is. Je kunt gaan huren, maar dan is het ook niet van jou zelf”, zo haakt collega Mike Verweij, Ajax-watcher voor De Telegraaf, in. Er wordt gevraagd of Ajax of PSV zich voor Berghuis moeten melden.

“PSV wilde hem twee jaar geleden dolgraag”, antwoordt Driessen. “Mark van Bommel was heel ver met hem. Ik sluit ook niet uit dat wanneer Mark van Bommel bij VfL Wolfsburg tekent, hij Berghuis haalt. Het zou me niet verbazen als Ajax op een gegeven moment interesse zou hebben. Ajax is altijd op zoek naar goede Nederlandse spelers, want dat heeft hun voorkeur. Deze is ook nog betaalbaar. Als Neres vertrekt, zou dat kunnen komen.”

“Ajax zit in een positie waarin ze door corona veel geld hebben verloren. Ze moeten eerst spelers verkopen voordat er aankopen kunnen worden gedaan. Dan zou een investering van vier miljoen voor een Oranje-international heel weinig zijn. Bij een club als Ajax moet je concurrentie hebben”, benadrukt Driessen. Verweij denkt dat Berghuis geen moeite zou hebben met de gevoelige overstap van Feyenoord naar Ajax, maar betwijfelt tegelijkertijd of de Amsterdammers er komende zomer in gaan slagen om David Neres van de hand te doen.

“Je kan Neres wel zes jaar in de etalage zetten, als hij zo blijft voetballen raak je hem aan de straatstenen niet kwijt”, stelt Verweij. “Dat is heel vervelend voor Overmars. Na de droomreis door de Champions League was hij geweldig en zat Chelsea op het vinkentouw, maar die mochten toen geen aankopen doen. Ik denk dat hij inmiddels een stuk minder waard is.”