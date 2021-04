Nieuw derde shirt ‘bevestigd’: Ajax brengt eerbetoon aan Bob Marley

Dinsdag, 27 april 2021 om 07:07

Footyheadlines heeft het nieuwe derde shirt van Ajax bevestigd. Het shirt van de Amsterdammers vormt een eerbetoon aan Bob Marley en zijn nummer Three Little Birds, dat geregeld in de Johan Cruijff ArenA te horen is. Het gaat om een zwart shirt, met rode, groene en gele accenten op de mouwen, in de kraag en rond het clublogo.

Het shirt lekte in december al uit via het Twitter-account @hendocfc, dat zich baseerde op informatie uit een catalogus en schreef dat het zeventig procent zeker was dat het derde tenue er zo uit zou komen te zien. Dat dit inderdaad het derde shirt wordt van Ajax wordt nu bevestigd door Footyheadlines, een doorgaans betrouwbare site als het gaat om uitgelekte shirts.

De strepen van kledingsponsor Adidas op de schouders zijn in het groen, geel en rood. De Andreaskruisen, het symbool voor Amsterdam, in de kraag zullen dezelfde kleuren hebben, terwijl er boven ieder kruis een little bird staat. In tegenstelling tot het eerdere gelekte shirt zal het een v-hals hebben, die vermoedelijk eveneens in het groen, geel en rood zal zijn gekleurd.

????????? LEAKED: Ajax 21-22 Third Kit to Be Inspired by Bob Marley: https://t.co/5rmB4nZIJV — Footy Headlines (@Footy_Headlines) April 26, 2021