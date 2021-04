Zakaria Labyad lijkt Ajax komende zomer te gaan verlaten

Dinsdag, 27 april 2021 om 06:48

De wegen van Zakaria Labyad en Ajax lijken komende zomer te gaan scheiden, zo weet Ajax Showtime te melden. De 28-jarige aanvallende middenvelder wil Amsterdam zelf na dit seizoen achter zich laten. Omdat zijn contract bij Ajax nog doorloopt voor Ajax, staat de koploper van de Eredivisie ook niet onwelwillend tegenover zijn vertrek.

In de huidige contractsituatie van Labyad is komende zomer namelijk een moment waarop Ajax nog een relatief gunstige transfersom aan hem kan overhouden. De laatste weken komt Labyad weinig aan spelen toe bij de Amsterdammers. Dit seizoen heeft hij voorlopig 27 officiële wedstrijden achter zijn naam staan, waarvan 16 als basisspeler en waarin hij goed was voor 8 doelpunten en 5 assists.

Ajax nam Labyad in de zomer van 2018 voor zes miljoen euro van FC Utrecht. Sindsdien speelde de aanvallende middenvelder vijftig wedstrijden, waarin hij dertien doelpunten en tien assists verzorgde. De zesvoudig Marokkaans international droeg eerder het shirt van Sporting Portugal, Fulham, Vitesse en PSV.