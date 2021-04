Manchester United stelt teleur in Leeds; héél korte invalbeurt Van de Beek

Zondag, 25 april 2021 om 16:53 • Rian Rosendaal • Laatste update: 17:02

Manchester United kende zondagmiddag een tegenvallende generale voor de eerste ontmoeting met AS Roma van donderdag in de halve finale van de Europa League. Manager Ole Gunnar Solskjaer zag zijn elftal punten verspelen op bezoek bij Leeds United: 0-0. Het was overigens de eerste keer sinds 2003 dat the Red Devils in competitieverband op Elland Road speelden. Donny van de Beek begon opnieuw op de bank en de middenvelder werd pas in minuut 89 een invalbeurt gegund door Solsjaer. Bij Leeds kende Pascal Struijk andermaal een sterk optreden in de achterhoede.

Manchester United, dat slechts één keer verloor in de laatste acht uitduels met Leeds, begon met aanvallende intenties. In de tweede minuut vond Bruno Fernandes met een bekeken vrije trap het hoofd van Mason Greenwood. Diens kopbal was echter een makkelijke prooi voor doelman Ilan Meslier. In het vervolg van de eerste helft echter had de formatie van Solskjaer de nodige moeite met Leeds, dat hoog druk zette en Manchester United vaak dwong tot het spelen van de lange bal. Tien minuten voor het rustsignaal kreeg Stuart Dallas de mogelijkheid om de thuisploeg op voorsprong te schieten. Zijn knal in kansrijke positie kon doelman Dean Henderson evenwel niet verontrusten. In de slotminuut maakte Meslier een vrije trap van Marcus Rashford onschadelijk met een katachtige redding.

Vijf minuten na de hervatting smeekte Fernandes na een hoekschop van Luke Shaw om een strafschop. De Portugese spelmaker claimde onderuit te zijn gehaald door Ezgjan Alioski, maar de bal ging desondanks niet op de stip. Diezelfde Fernandes was na bijna een uur spelen het eindstation van een vlotte aanval van Manchester United, maar diens schot vloog naast het doel van het opgeluchte Leeds. Het spel golfde nu op en neer en aan de andere kant ging een inzet van Hélder Costa via Aaron Wan-Bissaka maar net over het doel van de bezoekers. Een kwartier voor tijd maakte Paul Pogba zijn entree, als vervanger van de moegestreden Daniel James. De Fransman moest voor nieuwe impulsen zorgen bij Manchester United.

De invalbeurt van Pogba leverde de nummer twee in de Premier League echter geen overwinning op in de slotfase. Manchester United bleef tot het laatste fluitsignaal vechten voor de drie punten en vier minuten voor tijd werd Rashford nog afgelost door Edinson Cavani. Drie minuten later maakte Fred nog plaats voor Van de Beek. Leeds hield echter stand en trok het verdiende punt over de streep. Manchester United staat na 33 Premier League-duels op 67 punten. Met nog vijf duels voor de boeg in competitieverband is de achterstand op koploper Manchester City tien punten.

De ploeg van manager Josep Guardiola, dat zondag aantreedt tegen Tottenham Hotspur in de finale van de EFL Cup, kan op zaterdag 1 mei een flinke stap zetten naar de landstitel, als er een bezoek wordt gebracht aan Crystal Palace. Mocht men zegevieren in Zuid-Londen en Manchester United een dag later verliezen van Liverpool, dan is het kampioenschap een feit voor de halvefinalist in de Champions League.