Letsch doet opmerkelijke onthulling over Wittek: ‘Niemand weet het’

Vrijdag, 23 april 2021 om 15:06 • Laatste update: 15:30

Vitesse treedt zondag om 16.45 uur enigszins gehavend aan tegen Feyenoord. Trainer Thomas Letsch heeft twee dagen voor de wedstrijd naar buiten gebracht dat Eli Dasa niet fit is om te starten. Jacob Rasmussen is door zijn rode kaart in de bekerfinale van afgelopen zondag tegen Ajax (2-1) geschorst voor het treffen met de Rotterdammers. De inzetbaarheid van Maximilian Wittek is opvallend. De linksback brak twee weken geleden nog zijn arm.

“Niemand weet het, maar hij had zijn arm gebroken tegen ADO Den Haag. De dag daarna is hij geopereerd en een week later stond hij in de finale”, aldus Letsch. Wittek werd op vrijdag 9 april in de rust gewisseld in het duel met ADO (0-0). Ruim een week later verscheen hij aan de aftrap in de bekerfinale en werd hij bij een 1-1 stand na 89 minuten gewisseld. Vlak daarna tekende David Neres voor het winnende doelpunt.

Een week na de verloren bekerfinale gaat Vitesse opnieuw op bezoek in De Kuip. Dit keer is Feyenoord de tegenstander. De Rotterdammers staan op de vijfde plaats, Vitesse is de nummer vier met twee punten meer dan het team van Dick Advocaat. “Heerlijk, zo'n wedstrijd na de finale. Alles staat weer op het spel”, reageert Letsch tegenover Voetbal International. “Ook heerlijk dat er weer publiek zit. Dat is niet in ons voordeel, maar ben er blij mee.” De komende speelronde is publiek weer welkom in de Eredivisie. De wedstrijden worden gebruikt als testen in het kader van de fieldlabs. Bij de wedstrijd tussen Feyenoord en Vitesse zijn 6500 seizoenkaarthouders welkom.

Net als voor Vitesse is het duel van zondag ook voor Feyenoord van groot belang met oog op Europees voetbal. Advocaat weet niet of de verloren bekerfinale een rol zal spelen voor Vitesse. “Dat is moeilijk om aan te geven. Ze weten ook dat zij vierde moeten worden om een week eerder op vakantie te kunnen gaan. Het zal wel een scherpe wedstrijd worden, dat was het daar ook al. Je weet, met alle respect, dat je kan verliezen als je tegen Ajax speelt. Voor ons zijn de belangen net zo groot als die van Vitesse.”