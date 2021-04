Davy Klaassen verhuist naar de bank tegen FC Utrecht

Donderdag, 22 april 2021 om 17:38 • Dominic Mostert • Laatste update: 17:51

Erik ten Hag heeft de opstelling van Ajax voor het duel met zijn oude club FC Utrecht bekendgemaakt. Mohammed Kudus heeft voor het eerst sinds 7 maart een basisplek bij de Amsterdammers. Ajax hoopt tegen FC Utrecht de voorlaatste stap te zetten richting het landskampioenschap. Als de koploper wint en zondag ook te sterk blijkt voor AZ, is de titel een feit. De wedstrijd, die in februari werd afgelast vanwege het winterweer, begint donderdagavond om 18.45 uur.

Afgezien van Daley Blind, wiens seizoen erop zit door een enkelblessure, en de geschorste André Onana kan Ten Hag over al zijn spelers beschikken. Net als tijdens de bekerfinale tegen Vitesse (2-1) van zondag behoort Noussair Mazraoui tot de wedstrijdselectie. De rechtsback speelde niet meer sinds 13 februari, nadat hij schade aan zijn gezichtsvermogen opliep toen hij een bal tegen het oog kreeg. Tegen Vitesse bleef hij negentig minuten op de bank en ook ditmaal begint hij in ieder geval als wisselspeler.

Het was vooraf met name de vraag of Ten Hag zou kiezen voor Neres of Antony in de voorhoede. In De Kuip viel Neres drie minuten voor tijd in, waarna hij in de blessuretijd het winnende doelpunt maakte. Hij wordt nu beloond voor die bijdrage in de bekerfinale. De grootste verrassing is echter de basisplek van Kudus, die ten koste gaat van Davy Klaassen. Utrecht treedt aan met dezelfde opstelling als op zondag 11 april tegen Feyenoord (1-2 nederlaag).

Opstelling Ajax: Stekelenburg; Rensch, J. Timber, Martínez, Tagliafico; Álvarez, Kudus, Gravenberch; Neres, Haller, Tadic

Opstelling FC Utrecht: Oelschlägel; Ter Avest, Van der Maarel, Janssen, Warmerdam; Maher, Gustafson, Van Overeem; Kerk, Van de Streek, Boussaid.