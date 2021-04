Tirade Klopp imponeert Neville totaal niet: ‘Hij haat het nog meer dan ik'

Dinsdag, 20 april 2021

Gary Neville stak zondag een tirade af over de twaalf clubs die bezig zijn met het op poten zetten van een Super League. De voormalig verdediger van Manchester United vindt dat de betreffende clubs zwaar gestraft moeten worden. Jürgen Klopp voelt zich als manager van Liverpool, een van de founding fathers van de nieuwe topcompetitie, voelt zich aangesproken door Neville en de Duitse coach dient de analist dan ook van repliek.

"Gary Neville heeft het over 'You'll Never Walk Alone' en dat dat geen waarde meer zou hebben. Dat zou verboden moeten worden. We hebben het recht om dat liedje te zingen, het is van ons, niet van hem", zei Klopp maandagavond na het 1-1 gelijkspel tegen Leeds United tegenover Sky Sports. "Hij snapt dat liedje sowieso niet en het is ook niet eerlijk wat hij allemaal zegt. Ik praat niet over andere clubs en dat zou Gary ook niet moeten doen. Ik zou hem graag zien in een topfunctie als manager en niet alleen maar waar het meeste geld te verdienen is. Bij Manchester United zat hij bij een club met het meeste geld en nu bij Sky is dat wederom het geval", deelt Klopp een plaagstootje uit aan de oud-speler van the Red Devils.

De enigszins cynische woorden vielen niet bijster goed bij Neville, die dan ook gelijk met een behoorlijk felle reactie op de proppen kwam in de studio van Sky Sports. "Door de jaren heen heb ik Liverpool vaak genoeg beledigd, maar daar was afgelopen zondag geen sprake van. Ik snap ook niet zo goed waarom ik zo'n prominente plaats inneem in het hoofd van Klopp", stak Neville van wal in zijn rol van analist. "Ik weet ook niet waarom hij zich aangesproken voelt. Ik hield gewoon een vurig pleidooi over voetbal en het beschermen van voetbal in dit land. Mijn teleurstelling was het grootst over Manchester United en Liverpool. Ik denk dat ik beide clubs in de afgelopen 24 uur net zo vaak heb bekritiseerd, dus ik snap het probleem niet helemaal."

"Klopp heeft het over een topfunctie als manager", ging de voormalig coach van Valencia verder. "Ik heb 25 jaar doorgebracht bij Manchester United en nu 11 jaar bij Sky. Daar heb ik hard voor gewerkt, ik heb het niet cadeau gekregen. En het klopt ook niet dat ik altijd voor het meeste geld heb gekozen. Er was geen keuze voor mij. Sir Alex Ferguson vroeg niet elk jaar of ik alsjeblieft bij de club wilde blijven. Dus ik heb geen idee waar Klopp het over heeft. Ik heb 600 mensen in dienst in de stad (in een hotel in Manchester, red.), ik heb geprobeerd voor ze te zorgen tijdens deze pandemie. Is dat voor hem dan niet hetzelfde als een topfunctie als manager?", vroeg Neville zich hardop af.

Neville benadrukte wel dat hij verder geen enkel probleem heeft met Klopp. "Hij heeft het fantastisch gedaan bij Liverpool en ik heb echt van zijn team genoten. Maar feit is dat hij stekelig reageert en dat hij in de steek is gelaten door de eigenaren van Liverpool. Die hebben hem als manager echt onder de bus gegooid. We zitten in hetzelfde schuitje, met dat verschil dat Klopp niet kan zeggen wat hij wil en ik juist wel. Dat is voor mij echter geen probleem. De Jürgen Klopp die ik ken, die wij kennen en die de fans van Liverpool kennen haat echt ieder detail van de Super League. Nog meer zelfs dan ik. Het druist namelijk in tegen alles waar hij in zijn leven voor staat. De eigenaren van Liverpool laten hem en de spelers gewoon in de kou staan", aldus Neville.