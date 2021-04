Neville gaat viraal: ‘Degradeer Manchester United, Liverpool en Arsenal’

Zondag, 18 april 2021 om 19:29 • Dominic Mostert

Gary Neville heeft met ontsteltenis gereageerd op het nieuws over de mogelijke komst van een Super League. De icoon van Manchester United schaamt zich voor het aandeel van 'zijn' club in de gesprekken en pleit voor puntenaftrek en zelfs degradatie voor de 'grote zes' clubs in Engeland. Hij was zondag aanwezig in de studio van Sky Sports tijdens de wedstrijd tussen Manchester United en Burnley (3-1) en noemde de plannen 'schandalig'.

"Ik ben niet tegen vernieuwingen in de competities, maar ik vind het een absoluut schandaal om zo'n voorstel te doen middenin de coronacrisis", zei Neville in de pauze van de wedstrijd, toen het nieuws doorsijpelde. "Manchester United en de rest van de grote zes clubs (in Engeland, red.) die zich hierbij hebben aangesloten, moeten zich diep schamen. Ontneem ze allemaal punten in de Premier League, omdat ze dit middenin het seizoen doen. Het is een regelrechte grap." Na de wedstrijd kwam de voormalig verdediger terug op het nieuws en zijn tirade tegen de plannen wordt in rap tempo gedeeld door voetballiefhebbers op sociale media.

Gary Neville is the people's hero right now. Unreal piece of television about the European Super League. pic.twitter.com/ypdQbdQfs7 — Football Tweet (@Football__Tweet) April 18, 2021

"Ik ben al veertig jaar supporter van Manchester United, maar ik walg in dit geval het meest van Manchester United en Liverpool. Liverpool pretendeert de club van het volk, van de fans, van You'll Never Walk Alone te zijn. Manchester United is ontstaan door arbeiders hier. En ze splitsen zich nu af richting een competitie zonder concurrentie, waar ze niet uit kunnen degraderen. Het is een schande", foeterde Neville, die tussen 1992 en 2011 op Old Trafford speelde. "We moeten de macht weghalen bij de clubs uit de top van het voetbal en daar valt mijn club onder. Ik roep al een jaar om onafhankelijke regelgevers die checks and balances kunnen opstellen. De eigenaars van Liverpool, Manchester City en Chelsea hebben niks te maken met het voetbal in dit land. De fans die al honderd jaar deze clubs hebben gemaakt en gesteund, moeten beschermd worden."

"Manchester United, Tottenham en Arsenal zitten niet eens in de Champions League. Arsenal ligt op z'n gat en verwacht opeens het god-given-right om in de Super League te mogen spelen? Het is walgelijk. Ontneem ze punten. Ontneem ze geld. Straf ze. De eigenaars van deze clubs zijn allemaal bedriegers. Je hoort nooit wat van ze. We zitten middenin een pandemie en economische crisis. Clubs in de onderste regionen gaan bijna kopje onder, maar deze eigenaars bellen elkaar op Zoom over nóg meer geld te praten. Het is pure hebzucht. Laat ze zich afscheiden, maar straf ze hard. Enorme boetes, puntenaftrek, ontneem ze hun landstitels. Degradeer Manchester United, Liverpool en Arsenal. Geef hun titels aan Fulham en Burnley. Liverpool, serieus.... Dat zou een club van het volk moeten zijn. Ik heb dat altijd als een eerlijke club gezien die zich bekommert om mensen. Dat is allemaal weg. Ze zijn een grote grap. Om Tottenham maak ik me niet zo'n zorgen", eindigde Neville cynisch.