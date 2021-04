V/d Gijp: ‘Ik weet niet of het zo slim is wat Frenkie afgelopen weekend deed’

Maandag, 19 april 2021 om 22:27 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:39

René van der Gijp komt maandagavond superlatieven tekort om het optreden van Frenkie de Jong in de finale van de Copa del Rey tegen Athletic Club te beschrijven. In Veronica Inside vertelt de analist te hebben genoten van de ‘onuitputbare’ De Jong. De middenvelder was in de met 4-0 gewonnen bekerfinale goed voor twee assists en een doelpunt.

“Ik weet niet of het zo slim is wat Frenkie de Jong afgelopen weekend deed”, opent Van der Gijp met een lach op zijn gezicht. “Als dat spel de norm is, dan heeft hij echt een probleem. Dan moet hij wel drie paar schoenen per maand gaan vragen bij Adidas”, vervolgt de analist schaterlachend. “Hij heeft over het hele veld gelopen joh, die gek. Als je dit op de mat legt... Hij was echt krankzinnig goed.”

“Wat De Jong de tweede helft liet zien kan je natuurlijk niet wekelijks doen. Dat is onmogelijk. Kijk naar het aantal meters ook dat hij heeft afgelegd”, aldus de analist. Met name de pass van De Jong op Lionel Messi die de 0-3 inleidde kon de tafelheren bekoren. Messi combineerde erop los met de Oranje-international, ontdeed zich van Unai Núñez en schoot zijn eerste van de avond binnen. “Echt waanzinnig. Hij houdt de bal precies lang genoeg vast om hem aan Messi mee te kunnen geven. En dat is wel echt heel knap hoor, dan heb je wel waanzinnig veel gevoel”, vindt Van der Gijp.

Leo Messi! Wat een goal en 3-0 voor Barça ?? Opnieuw een 'assist' van Frenkie de Jong ??? Ronald Koeman is vrijwel zeker van een prijs in zijn eerste seizoen in Spanje ????#ZiggoSport #CopaDelRey #AthleticBarca pic.twitter.com/ienahMQCVv — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 17, 2021

Ook Wim Kieft was erg onder het indruk van het optreden van De Jong. “Ik denk dat Messi die loopactie ook niet had gemaakt, als hij niet had gedacht dat hij hem eventueel terug kon verwachten. De Jong is dus in staat om die bal wel degelijk te geven. Dat is natuurlijk ook wel heel leuk, hè. Je hebt altijd met de ene speler meer ‘feeling’ dan met een andere speler in het veld, maar als je die chemie dan met de allergrootste ooit hebt... Dat is voor die jongen echt werelds”, besluit de voormalig spits van onder meer PSV.

Johan Derksen sluit zich volledig aan bij de woorden van zijn collega’s, al veegt hij de vergelijking met Johan Cruijff, die Wilfred Genee oppert, van tafel. "Ik denk eerlijk gezegd dat er niemand vergeleken mag worden met Cruijff. Alleen Messi. Maar Frenkie doet het fantastisch inderdaad. Van alle Ajacieden die naar het buitenland zijn vertrokken is hij een van de weinigen die zich heel goed staande houdt bij de nieuwe werkgever”, besluit Derksen.