Duitse clubs reageren op Super League; FC Porto kijkt naar Ajax

Maandag, 19 april 2021 om 16:02 • Dominic Mostert • Laatste update: 16:31

De twaalf oprichters van de Super League zijn afkomstig uit Engeland, Spanje en Italië. De deelnemende clubs hadden graag draagvlak gehad in de Bundesliga, maar Bayern München, Borussia Dortmund en RB Leipzig verlenen vooralsnog geen medewerking. Van die clubs hebben Dortmund en Leipzig maandagochtend een statement gepubliceerd waarin ze laten blijken geen voorstander te zijn van het toernooi. Bayern heeft zich alleen bij monde van de afzwaaiende trainer Hansi Flick uitgesproken.

Algemeen directeur Oliver Mintzlaff van RB Leipzig geeft in een statement aan de plannen van de twaalf oprichters af te keuren. "Wij zijn voorstanders van sportieve concurrentie. Sportieve concurrentie in het profvoetbal houdt in dat je in de nationale competitie strijdt om een plek die toegang heeft tot een internationale competitie. Voor ons staat het niet ter discussie om hier wat aan te veranderen", aldus Mintzlaff. "De plannen om een Super League op te richten, wijzen we af."

Collega Hans-Joachim Watzke van Dortmund verwijst naar de steun van de European Club Association, het orgaan dat een groot aantal Europese clubs vertegenwoordigt, voor de nieuwe Champions League-opzet. "De bestuursleden hebben een duidelijk standpunt ingenomen door de plannen van de Super League af te wijzen." Watzke voegt eraan toe dat 'beide Duitse clubs' die vertegenwoordigd zijn in het ECA-bestuur, ofwel Bayern München en Borussia Dortumund, 'exact hetzelfde standpunt hebben uitgedragen in deze discussies'.

"Ik houd me nu bezig met andere zaken en ik ken niet alle details, maar ik sta achter de club en achter Borussia Dortmund", vult Flick maandagmiddag aan in een korte reactie tijdens de persconferentie voor het thuisduel met Bayer Leverkusen van dinsdag. "Het is niet goed voor het voetbal." Een ander land dat niet is vertegenwoordigd in de Super League, is Portugal. Benfica en FC Porto keren zich maandag allebei tegen de plannen. Voorzitter Jorge Nuno Pinto da Costa van Porto is benaderd door de initiatiefnemers, maar had geen belangstelling.

“Er waren informele contacten met sommige clubs, maar we hebben er niet veel aandacht aan geschonken”, zegt de voorzitter. “De Europese Unie staat een gesloten competitie, zoals bijvoorbeeld de NBA in de Verenigde Staten, niet toe. En de Portugese voetbalbond is hier als onderdeel van de UEFA ook tegen. Wij kunnen niet meedoen aan iets wat in strijd is met de principes en regels van de Europese Unie en de UEFA. Als de Super League doorgaat, iets waar ik ernstig aan twijfel, zal de UEFA niet ophouden te bestaan. En de UEFA organiseert de officiële competities. Wij hopen nog vele jaren actief te blijven in de Champions League. We kijken naar de clubs die wel nog aan onze kant staan, zoals Bayern München, Ajax en Paris Saint-Germain.” Ajax neemt voorlopig nog geen standpunt in.