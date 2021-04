Özil en Herrera kraken Super League: ‘Ik kan hier niet stil over blijven’

Maandag, 19 april 2021 om 13:15 • Rian Rosendaal • Laatste update: 13:39

De plannen voor de Super League stuiten niet alleen op verzet bij analisten en voetbalsupporters. Ander Herrera is een van de eerste spelers die zich openlijk afzet tegen een competitie met louter topclubs uit Europa. De middenvelder van Paris Saint-Germain zou geen moeite hebben met een verbeterde versie van de Champions League, maar de komst van een Super League ziet Herrera absoluut niet zitten. PSG hoort overigens niet tot de twaalf founding fathers van de nog op te zetten topcompetitie.

"Ik werd verliefd op voetbal, op het voetbal van de fans, op de droom om het elftal van mijn hart te zien strijden tegen de allergrootste clubs", zo schrijft de teleurgestelde Herrera maandag in een openhartig bericht op Twitter. "Als deze Europese Super League daadwerkelijk gestalte krijgt, dan is die droom definitief voorbij. De illusies van de fans van de teams die geen reuzen zijn om te kunnen winnen op het veld en mee te kunnen doen aan de beste competities, zullen dan eindigen", zo voorspelt de somber gestemde Spanjaard, die weigert om zijn mening over de Super League voor zich te houden.

"Ik hou echt van voetbal en kan hier niet stil over blijven. Ik geloof in een verbeterde uitgave van de Champions League, maar niet in de rijken die stelen wat de mensen hebben opgebouwd, wat in mijn optiek niets anders is dan de mooiste sport ter wereld", zo besluit Herrera zijn uitleg op zijn Twitter-pagina. De middenvelder van PSG krijgt de nodige complimenten voor zijn afkeer tegen de Super League. De verklaring van de routinier op de sociale media is inmiddels al ruim honderdduizend keer geliket.

In navolging van Herrera spreekt ook Mesut Özil zich uit tegen de introductie van de Super League. "Kinderen groeien op met de droom om het WK en de Champions League te winnen, niet een Super League. Het plezier van topwedstrijden is dat ze maar één of twee keer per jaar plaatsvinden, niet elke week. Dit is echt heel moeilijk te begrijpen voor alle voetbalfans die er zijn", zo laat de middenvelder van Fenerbahçe in duidelijke bewoordingen weten via Twitter.