Ten Hag fel na vraag over Antony: ‘Dat is pure beeldvorming’

Maandag, 19 april 2021 om 07:26 • Yanick Vos • Laatste update: 07:36

Ajax won zondag voor de twintigste keer in de clubgeschiedenis de TOTO KNVB Beker. In De Kuip werd Vitesse met 2-1 verslagen door een laat doelpunt van David Neres. De Braziliaanse buitenspeler was de vervanger van Antony, die in de slotfase gewisseld werd door Erik ten Hag. De trainer is zeer te spreken over de manier waarop Antony speelde. Volgens Ten Hag laat de aanvaller al geruime tijd goede dingen zien. In onderstaande video neemt hij het daarom voor Antony op, aangezien hij in de media af en toe kritiek krijgt te verwerken. "Pure beeldvorming", aldus Ten Hag.

