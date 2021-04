Atlético Madrid scoort erop los ondanks absentie João Félix en Luis Suárez

Zondag, 18 april 2021 om 18:15 • Dominic Mostert • Laatste update: 18:17

Atlético Madrid heeft zondag geen fout gemaakt in de strijd om de landstitel in Spanje. De koploper van LaLiga won met 5-0 van hekkensluiter Eibar en heeft een voorsprong van vier punten op Real Madrid; nummer drie Barcelona staat op vijf punten achterstand. Beide titelconcurrenten hebben nog wel een duel tegoed. Atlético moest het stellen zonder de geblesseerde aanvallers João Félix en Luis Suárez.

Tot aan de veertigste minuut was er voor Diego Simeone weinig reden om tevreden te zijn, maar de laatste vijf minuten voor de rust zorgden ervoor dat Atlético toch met een goed gevoel de kleedkamer opzocht. Ángel Correa kwam tweemaal tot scoren voor de thuisploeg. De aanvaller werkte de bal van dichtbij binnen toen Héctor Herrera de bal doorkopte na een hoekschop; even later ontving Correa de bal in het strafschopgebied van Yannick Carrasco, draaide hij open in het strafschopgebied en vond hij op beheerste wijze de rechterhoek.

Na de pauze breidde Atlético de score uit. Carrasco maakte er 3-0 van, door de uitgekomen doelman Marko Dmitrovic te omzeilen en af te ronden in een leeg doel na een lange bal van Saúl Ñíguez. In minuut 53 zorgde Marcos Llorente met een laag, diagonaal schot in de linkerhoek voor de 4-0. De vervanger van de geblesseerde Félix bepaalde ook de eindstand, toen hij halverwege de tweede helft werd bediend door Carrasco, de bal opwipte in het strafschopgebied en doeltreffend uithaalde. Het was voor Atlético de grootste overwinning in competitieverband sinds de 6-1 zege op Granada van september 2020.

Keepertje keepertje.. ?? Marko Dmitrovic komt wat vroeg uit en Yannick Carrasco profiteert dankbaar ??#ZiggoSport #LaLiga #AltetiEibar pic.twitter.com/fXwjiYii5E — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 18, 2021