Arsenal voorkomt afgang in eigen huis met doelpunt in minuut 97

Zondag, 18 april 2021 om 16:27 • Rian Rosendaal • Laatste update: 16:38

Arsenal heeft zondagmiddag op het nippertje een nederlaag voorkomen in de Premier League. Nummer achttien Fulham, volop vechtend tegen degradatie, trakteerde de ploeg van manager Mikel Arteta bijna een 0-1 nederlaag in het Emirates Stadium. In extremis redde de ingevallen Eddie Nketiah een punt voor de thuisspelende club: 1-1. Arsenal, dat zich donderdag plaatste voor de halve finale in de Europa League, blijft op plaats negen steken. Voor Fulham komt degradatie steeds dichterbij, want de achterstand op de veilige zeventiende plek bedraagt zes punten. Het veilige Burnley heeft echter nog twee duels tegoed. Kenny Tete ontbrak overigens bij Fulham vanwege een coronabesmetting.

De thuisploeg, wederom zonder de van malaria herstellende Pierre-Emerick Aubameyang, slaagde er maar niet in op het overwicht in de eerste helft om te zetten in doelpunten. Gabriel Martinelli had zijn elftal een droomstart kunnen bezorgen, maar de inzet van de Braziliaanse aanvaller in de openingsminuut vloog net langs de paal. Fulham, dat in de vorige 29 ontmoetingen met Arsenal in Noord-Londen nooit wist te winnen, beperkte zich voornamelijk tot tegenhouden. In de veertigste minuut leek het verzet van the Cottagers dan eindelijk gebroken. Een afgemeten voorzet van Hector Bellerin werd binnengekopt door zijn Spaanse landgenoot Dani Ceballos, tot grote vreugde en opluchting bij Arsenal. Voorafgaand aan de treffer echter stond Bukayo Saka buitenspel, waardoor het doelpunt op advies van de VAR werd geschrapt.

Diezelfde Saka zag een voorzet in de 55ste minuut onbedoeld richting het doel verdwijnen en Fulham had geluk dat de bal tegen de paal aankwam. Twee minuten later viel dan eindelijk de openingstreffer, alleen gebeurde dat wel aan de andere kant van het veld. Mario Lemina werd in het strafschopgebied onderuitgehaald door Gabriel Magalhães. Na lang overleg met de VAR kwam de bal op de stip te leggen. Josh Maja bleef kalm genoeg en wist doelman Mat Ryan te verschalken met zijn inzet: 0-1. Arteta greep met nog ruim twintig minuten op de klok in: Nicolas Pépé en Thomas Partey losten Bellerin en Mohamed Elneny af. Kort daarna werd de niet meer geheel fitte Alexandre Lacazette in de aanvalslinie van Arsenal vervangen door Eddie Nketiah.

Het inbrengen van enkele frisse krachten deed echter geen wonderen voor Arsenal. De ingevallen Pépé was nog heel dicht bij de gelijkmaker, maar diens kopbal, na een prachtige voorzet van Martinelli, werd op prachtige wijze gekeerd door doelman Alphonse Aréola. Fulham leek op weg naar een zeer belangrijke overwinning, maar in de blessuretijd belandde het elftal van manager Scott Parker alsnog van de hemel in de hel. Supersub Nketiah redde een punt voor Arsenal middels een intikker in de zevende minuut van blessuretijd. De VAR keek nog wel even goed naar de treffer van Nketiah, maar ondanks de buitenspelpositie van Rob Holding bleef de treffer gewoon staan.