AC Milan heeft zonder Zlatan Ibrahimovic veel moeite met Genoa

Zondag, 18 april 2021 om 14:28 • Yanick Vos • Laatste update: 14:34

AC Milan heeft zondagmiddag een benauwde 2-1 zege geboekt op Genoa. Een eigen doelpunt van Gianluca Scamacca in de tweede helft zorgde ervoor dat de drie punten in het San Siro blijven. Kevin Strootman maakte de negentig minuten vol aan de kant van de bezoekers, maar kon een nederlaag niet voorkomen.

AC Milan en Genoa hadden in de eerste helft moeite om tot kansen te komen. Dat de twee doelpunten vielen uit standaardsituaties was dan ook geen verrassing. De thuisploeg kwam na twaalf minuten spelen op voorsprong via Ante Rebic. Na een afgeslagen vrije trap kreeg de buitenspeler de bal voor zijn voeten, waarna hij de bal op fraaie wijze in de verre hoek schoot. De ploeg van trainer Stefano Pioli had de controle over het duel, zonder dreigend te worden. Genoa gaf weinig weg en probeerde vanuit de omschakeling gevaarlijk te worden. De bezoekers hadden al een paar speldenprikjes uitgedeeld toen Mattia Destro voor de gelijkmaker tekende. Hij passeerde Milan-keeper Gianluigi Donnarumma met het hoofd na een hoekschop van Miha Zajc.

De tweede helft was pas een paar minuten onderweg toen Rebic een enorme kans liet liggen om Milan op voorsprong te schieten. Pierre Kalulu stoomde op vanaf de rechterflank en gaf laag voor op Rebic, die van dichtbij hoog over schoot. Gedurende de tweede helft werd het alsmaar duidelijker dat de geschorste Zlatan Ibrahimovic werd gemist. Milan kon in aanvallend opzicht geen vuist maken en dus voerde Pioli na ruim een uur spelen een aantal wissels door. Met het inbrengen van Mario Mandzukic hoopte de trainer op meer dreiging vanuit zijn ploeg. Vlak na zijn invalbeurt kreeg Milan waar het zo naarstig naar op zoek was. Vanuit een hoekschop belandde de bal op de rug van Genoa-spits Scamacca, die op ongelukkige wijze zijn eigen keeper passeerde: 2-1.

In de slotfase nam de druk van Genoa op het doel van Donnarumma toe. De keeper ging vlak voor tijd in de fout door een voorzet los te laten. Hij werd echter gered door Fikayo Tomori en Simon Kjaer, die inzetten van invaller Valon Behrami van de lijn haalden. Ook in de drie minuten blessuretijd hield Milan stand, waardoor er drie belangrijke punten gepakt worden in de strijd om de tweede plaats.