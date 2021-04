‘Advocaat had gelijk dat ik fysiek tekortkom, nu ben ik dagelijks in de gym’

Dinsdag, 13 april 2021 om 20:05 • Dominic Mostert • Laatste update: 20:09

Naoufal Bannis hoopt volgend seizoen op een nieuwe kans bij Feyenoord. De negentienjarige spits wordt sinds januari verhuurd aan FC Dordrecht en stond tot dusver in iedere wedstrijd na zijn komst in de basiself bij de Schapenkoppen. In een interview met Feyenoord TV blikt Bannis terug op de eerste seizoenshelft in Rotterdam en zijn daaropvolgende start in Dordrecht. Hij heeft het idee veel te leren van zijn ervaringen bij de huidige negentien van de Keuken Kampioen Divisie.

De jongeling debuteerde op 4 augustus 2019 onder Jaap Stam bij Feyenoord met een invalbeurt tegen Sparta Rotterdam. Hij speelde in totaal vijftien keer als invaller voor de club. Het hoogtepunt voor Bannis was zijn invalbeurt op bezoek bij FC Emmen op 1 november: diep in de blessuretijd zorgde de aanvaller voor het winnende doelpunt (2-3). "Om eerlijk te zijn was mijn focus eerst op de Onder-21, want ik had niet verwacht dat het zo snel zou gaan", geeft Bannis toe. "Ik kreeg een kans bij Dick Advocaat. Hij zei nog tegen me: ‘Nu moet je het laten zien.’ En ik denk dat ik me in die wedstrijd tegen Emmen wel heb laten zien."

"Ik heb daarna nog veel minuten gekregen en veel wedstrijden gespeeld. Uiteindelijk ben ik hier terechtgekomen", aldus Bannis, die snapt waarom Advocaat hem nog te licht vond voor Feyenoord 1. "Op een paar punten had hij wel gelijk: bijvoorbeeld dat ik fysiek tekortkom, daarom ben ik hier bij Dordrecht, om volgend jaar het tegendeel te bewijzen. Ik vind dat ik veel stappen maak. Ik ben dagelijks een à twee uurtjes in de gym, om zo sterker te worden in de duels. Ik merk ook dat ik steeds sterker word op het veld. Ik moet ook scherper zijn voor de goal. Ik ben hier om meedogenloos te worden voor volgend seizoen bij Feyenoord."

Naoufal Bannis maakte op 1 november tegen FC Emmen het winnende doelpunt.

Bannis heeft sinds zijn komst bin Dordrecht vier keer gescoord, waaronder twee penalty’s, en bereidde ook drie doelpunten voor. Met dat aantal is hij 'niet tevreden'. “Ik wil altijd meer. Ik eis steeds meer van mezelf. Bij een club als Dordrecht krijg je vaak één kans in een wedstrijd en die moet er dan in zitten. Dat heb ik constant in mijn hoofd zitten: die kans komt wel, blijft geduldig. Ik speel alles, het gaat goed. Het is nu een kwestie van ervaring opdoen", legt hij uit. Desondanks zijn de kansen op doelpunten beperkt voor een spits van de nummer negentien van de Keuken Kampioen Divisie, weet hij. "Het is natuurlijk wel lastig. Als het niet loopt, is het moeilijk om doelpunten te maken. Maar zo kijk ik er niet tegenaan: ik moet gewoon elke wedstrijd honderd procent geven. Hier leer je uiteindelijk van."

Leerde hij in Rotterdam van een collega als Nicolai Jörgensen en van spitsentrainer Robin van Persie, in Dordrecht wordt hij juist gevraagd naar zijn ervaringen in De Kuip. "Ze vragen me af en toe dingen als: hoe was het bij Feyenoord? Dan vertel ik ze wel wat verhalen. Ik heb veel van die jongens geleerd. Elke training en wedstrijd was mooi meegenomen. Hoe ze finishen in de zestienmeter… met Van Persie heb ik meer gesproken over het voetballende gedeelte: aannames, wegdraaien, loopacties… Dat zijn allemaal mooie tips." Als Bannis wordt gevraagd naar zijn grootste doelen als voetballer, is hij helder: “Sowieso slagen bij Feyenoord, een grote naam naam maken bij Feyenoord, topscorer worden, kampioen worden en dan een toptransfer maken naar Engeland en daar hopelijk ook topscorer worden."