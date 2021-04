Mourinho stomverbaasd door Solskjaer: ‘Brood is brood en kaas is kaas’

Maandag, 12 april 2021 om 14:52 • Dominic Mostert

José Mourinho heeft geen goed woord over voor de reactie van Ole Gunnar Solskjaer op een afgekeurd doelpunt van Manchester United tegen Tottenham Hotspur. Zondag dacht Manchester United in minuut 33 op voorsprong te komen in Londen, maar arbiter Chris Kavanagh keurde het doelpunt af na het bekijken van de videobeelden. Uiteindelijk won Manchester United de wedstrijd overigens wel met 1-3.

Het doelpunt van Edinson Cavani werd geannuleerd omdat er volgens de arbitrage een overtreding van Scott McTominay op Heung-Min Son aan voorafging. Son probeerde McTominay vast te pakken, waarna de middenvelder van Manchester United zijn arm sterkte en zijn tegenstander in het gezicht leek te raken. De videoarbitrage raadde Kavanagh aan om de beelden nog eens te bekijken. Na de wedstrijd toonde Solskjaer zijn onbegrip over het besluit om het doelpunt af te keuren. "Het spelletje (voetbal, red.) is verpest. Echt verpest. Als dat een duidelijke fout is... Het is een fout dat hij naar de beelden moest kijken. Er was niets mis met het doelpunt.” Tot grote ergernis van Solskjaer ging Son na de tik gretig naar het gras. “Als mijn zoon drie minuten zo zou blijven liggen en tien man nodig heeft om hem overeind te helpen, dan krijgt hij niet te eten.”

Het afgekeurde doelpunt van Manchester United is te zien vanaf minuut 2:57.

Collega-trainer Mourinho werd op de persconferentie na de wedstrijd níét gevraagd naar de uitspraken van Solskjaer over zijn pupil en dat verraste hem. "Laat me iets duidelijk maken: ik ben zeer verrast door de uitspraken van Ole over Sonny. Jullie vragen mij er niet naar. Ik heb er al met Ole over gesproken. Als ik zoiets zou zeggen over speler A, B of C van een andere club, dat ik mijn zoon niet te eten zou geven of zoiets, wat zou de reactie dan zijn? Het is heel, heel sneu en ik vind het heel sneu dat jullie mij er niet naar vragen. Het is sneu dat jullie niet de morele oprechtheid hebben om mij te behandelen zoals jullie andere trainers behandelen. Sonny mag van geluk spreken dat zijn vader een beter persoon is dan Ole. Ik ben een vader en als vader moet je je kinderen altijd te eten geven, wat ze ook doen. Als je eten moet stelen voor je kinderen, dan doe je dat. Ik ben er heel teleurgesteld over. Zoals we in Portugal zeggen: brood is brood en kaas is kaas. Ik heb Ole verteld wat ik ervan denk en ik ben erg teleurgesteld dat jullie in vijf, zes of zeven vragen die uitspraak negeren."

Hoewel Son hopelijk altijd te eten kreeg in zijn jeugd, is wel bekend dat zijn vader er strenge trainingsregels op nahield. De linksbuiten is de zoon van Woong-Jung Son, een oud-spits met een verdienstelijke voetbalcarrière in Zuid-Korea. Samen met zijn oudere broer Heung-Yun werd Son op soms hardhandige wijze getraind door zijn vader. "Hij liet ons op tienjarige leeftijd vier uur per dag hooghouden", herinnerde Son zich in een interview in 2019. "Na drie uur hooghouden zag ik drie ballen. De vloer zag rood van het bloed in mijn ogen. Ik was zo moe; mijn vader was erg boos. Dit is denk ik het meest spraakmakende moment uit mijn jeugd. We praten er nog steeds over als we samen zijn. Vier uur lang hooghouden zonder de bal te laten stuiteren: dat is lastig, nietwaar? Ik liet de bal in vier uur tijd geen enkele keer stuiteren." Son opende vijf minuten na het afgekeurde doelpunt de score voor Tottenham, maar na de pauze kwamen Fred, Cavani en Mason Greenwood tot scoren voor de bezoekers.