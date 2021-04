‘Dan moet Kane wel denken: 'ik kan daar de belangrijkste speler zijn''

Na afloop van de topper tussen Tottenham Hotspur en Manchester United (1-3) van zondag kwam de toekomst van Harry Kane ter sprake in de studio van Sky Sports. Analist Roy Keane denkt dat de aanvalsleider van the Spurs en de nationale ploeg van Engeland heel goed bij Manchester United zou passen. In de Engelse media wordt overigens al langer gesproken over een voortijdig vertrek van Kane bij Tottenham, ondanks een doorlopend contrac tot 2024.

"Ik denk dat Kane vandaag (zondag, red.) goed naar dit Manchester United heeft gekeken, een ploeg die duidelijk progressie heeft geboekt in de afgelopen twaalf maanden", aldus Keane, zelf als speler jarenlang verbonden aan the Red Devils. "Kane moet dan haast wel denken: Bij Manchester United kan ik echt de belangrijkste speler zijn in de aanval. Met de voorzetten die hij dan zal krijgen moet Kane wel gecharmeerd zijn van United", aldus de hoopvolle oud-middenvelder van de Engelse grootmacht. al enige tijd de nummer twee in de Premier League.

Met Kane als aanvalsleider neemt de kans op prijzen ook toe voor Manchester United, zo oordeelt Keane. "Met hem in het elftal is dat hetzelfde als de nacht die volgt op de dag." De analist denkt ook dat de strijd met buurman Manchester City, momenteel koploper met een voorsprong van elf punten, een stuk intenser zal worden. "Manchester United heeft de kloof weten te dichten en met Kane erbij zetten ze opnieuw een reuzenstap. En misschien wil hij wel helemaal niet naar een club in het buitenland. De lokroep van Manchester United is ondanks alles nog steeds ontzettend groot", spreekt Keane uit ervaring.

Kane is naast Manchester United ook al genoemd bij Manchester City, Barcelona en Real Madrid. The Athletic kwam zaterdag met het verhaal dat de aanvaller wil vertrekken bij Tottenham indien de groepsfase van de Champions League niet wordt bereikt. Kane gaat in dat geval op zoek naar een nieuwe uitdaging, zo klinkt het vanuit Engeland. Of Tottenham meewerkt aan een zomerse transfer is echter nog de vraag, want onder meer The Sun meldde begin april dat er alleen zal worden gepraat met clubs als er een bod van minstens 205 miljoen euro op tafel komt.