Verwarring over rood voor Ibrahimovic; spits ontkent grof taalgebruik

Zondag, 11 april 2021 om 10:26 • Rian Rosendaal • Laatste update: 11:12

Na afloop van het duel tussen Parma en AC Milan (1-3) van zaterdagavond ging het hoofdzakelijk over de rode kaart voor Zlatan Ibrahimovic na een uur spelen. In de Italiaanse media houdt men zich sindsdien bezig met maar een vraag: Waarom werd de 39-jarige aanvaller van het veld gestuurd door scheidsrechter Fabio Maresca? Ibrahimovic riep sowieso iets over een charge van Juraj Kucka, die niet bestraft werd door de arbiter.

Sky Italia denkt dat alles op een groot misverstand berust. Maresca dacht waarschijnlijk dat Ibrahimovic 'Sei un bastardo'' (Je bent een klootzak) riep, terwijl Ibrahimovic andere woorden zou hebben gebruikt in de richting van de Italiaanse scheidsrechter: 'Mi sembra strano' (Dit lijkt me vreemd). De sterspeler van Milan zou tevens nog iets anders hebben gezegd tegen Maresca: 'Dus je bent niet geïnteresseerd in wat ik je te vertellen heb'. Het verschil tussen 'bastardo' en 'strano' lijkt nu cruciaal te worden voor een eventuele schorsing van Ibrahimovic. Het scheidsrechtersrapport en eventueel belastend bewijs moet de doorslag geven.

Zlatan moet eraf met rood! ?? De Zweed zou iets hebben geroepen tegen de scheidsrechter... ???#ZiggoSport #SerieA #ParmaMilan pic.twitter.com/SBPnDbz6t1 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 10, 2021

Volgens Milan-trainer Stefano Pioli heeft Ibrahimovic absoluut geen scheldwoord gebruikt in de richting van Maresca. "Zlatan vertelde mij dat hij een discussie had met de scheidsrechter, maar dat hij daarin absoluut geen respect aan respect richting de arbiter heeft getoond. Hij heeft hem dan ook absoluut niet uitgescholden. Ik heb hierover nog niet met Maresca gesproken, dus zijn kant van het verhaal ken ik nog niet", zo liet de winnende oefenmeester na afloop van het veelbesproken duel optekenen in de Italiaanse media.

Bij een rode kaart voor grof taalgebruik wordt in de Serie A meestal een schorsing van twee wedstrijden opgelegd. De sanctie kan echter worden teruggebracht naar één duel, mocht Milan besluiten om tegen de rode prent in beroep te gaan. Voor Ibrahimovic was het zijn achtste rode kaart in een van de vijf grote Europese competities. De laatste keer dat hij in de Serie A van het veld werd gestuurd was in februari 2012, toen de Zweedse spits bezig was aan zijn eerste periode bij Milan.