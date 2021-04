Gerard Piqué ontsnapt aan rood zonder te spelen: ‘Het is weerzinwekkend’

Zondag, 11 april 2021 om 00:55 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 01:08

Gerard Piqué kwam zaterdag niet in actie in el Clásico tussen Real Madrid en Barcelona (2-1), maar toch haalde hij het nieuws door een moment na het laatste fluitsignaal. De verdediger van de Catalanen liep naar het middenveld om Jesús Gil Manzano, de dienstdoende scheidsrechter in het Estadio Alfredo Di Stéfano, te verwijten dat hij slechts vier minuten aan extra tijd had bijgeteld. “Er zijn wissels geweest en er waren technische problemen met de apparatuur. Ik heb geteld. Vier minuten maar. Het is weerzinwekkend”, waren de door een camera van Movistar+ in het stadion vastgelegde uitspraken van de verdediger.

Even daarvoor had Piqué nog de hand geschud van Luka Modric, die al zag aankomen wat er ging gebeuren. “Je bent aan het wachten om nu los te kunnen gaan, hè”, zei de Kroaat ironisch. Piqué: ‘Man, vier minuten’, waarna Modric toebeet: ‘Hoeveel had je er dan gewild?’, zei de middenvelder gekscherend. Piqué deed net of hij het niet hoorde en vervolgde zijn weg richting Gil Manzano, die de verdediger uiteindelijk een gele kaart gaf wegens 'het geven van technisch commentaar op het veld en in de spelerstunnel'.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Het was teammanager Carlos Naval die Piqué weghaalde bij de scheidsrechter. Naval gaf de verdediger te kennen dat hij naar de kleedkamer moest, maar dat viel niet in goede aarde. “Ik ben aan het praten, ik ben aan het praten”, antwoordde Piqué. Eduardo Iturralde González keek het hoofdschuddend terug. De voormalig toparbiter is nu werkzaam voor de Spaanse sportkrant AS, waar hij onder meer voor AS TV zijn mening over de scheidsrechters geeft. “Hij moet Piqué een rode kaart geven”, benadrukte Iturralde González. “Hij kan niet toestaan dat een voetballer hem de oren van het hoofd praat.”

“Je kan als scheidsrechter een hoop fouten maken, maar een scheidsrechter mag zijn persoonlijkheid niet verliezen en mag geen onreglementaire houdingen toestaan”, benadrukte de oud-scheidsrechter. “Wat ik bedoel? Ik leg uit. Het is dezelfde scheidsrechter die Arda Turan niet van het veld stuurde toen deze een schoen naar de grensrechter gooide. En het is ook de scheidsrechter die Marc Cucurella geen rood gaf toen deze in de rust van een wedstrijd duidelijk op hem uit was en expres tegen hem opbotste.”