Janssen geïmponeerd door interview van Scherpen na duel met AS Roma

Donderdag, 8 april 2021 om 23:32

Kjell Scherpen was donderdag de schlemiel aan de zijde van Ajax in de heenwedstrijd van de kwartfinale van de Europa League tegen AS Roma. De doelman ging in de fout bij een houdbare vrije trap van Lorenzo Pellegrini, waarmee de Italianen gelijkmaakten. Uiteindelijk ging Roma door een doelpunt van Roger Ibañez nog met een 1-2 overwinning aan de haal. Theo Janssen vindt dat Scherpen karakter toont door na afloop voor de camera van RTL te verschijnen.

“Ja, dan is alles wat je daarvoor gedaan hebt vergeten”, vertelt Scherpen schuldbewust over zijn fout. “Hij schiet de bal in mijn hoek, iets wat ik verwacht had. Maar er stonden veel mensen voor. Niet best. Nu ik het terugzie, lijkt het alsof ik te vroeg duik. Wat moet je erover zeggen? Het is een fout, zonde. Er gebeurt niet zo heel veel, ervoor ging alles goed en daar probeer je op te bouwen. Tja, dit komt wel binnen natuurlijk. Dan moet je door. Is het spanning? Ik weet het niet, de eerste helft viel het niet te zien. Misschien blijft dat hangen. Het is gewoon een slecht moment. Zo’n bal krijg je honderd keer en die pak je honderd keer.”

AS Roma komt op 1-1 na een vrije trap van Lorenzo Pellegrini en een fout van Kjell Scherpen. #ajarom #UEL pic.twitter.com/YsWY6A5uRH — VTBL ? (@vtbl) April 8, 2021

“Je kan er over blijven lullen, maar dat verandert niks. Het lijkt of die bal te zacht was, alsof hij te vroeg weg was”, reageert Jan Boskamp na het zien van het interview met Scherpen. “Die vrije trap was zó slecht genomen, daardoor misrekent hij zich”, zo haakt Janssen in. “Hij staat best wel ver achter de muur. Dus als hij zegt dat hij de bal niet zag vertrekken, had hij een stapje naar links moeten zetten. Dat heeft hij dus blijkbaar niet gezien, er ligt nog twee of drie meter naast hem. Een vrije trap over de muur van die afstand is bijna niet mogelijk. Als hij een meter opzij stapt, ziet hij die bal komen. Dat is belangrijk voor een keeper.”

Presentator Bart Nolles haalt aan dat Scherpen in de eerste helft een goede redding in huis had bij een schot van Bryan Cristante. Janssen: “Die bal van veertig meter? Als hij een stapje zet, neemt hij die bal op de borst aan. Nee, dat is overdreven. Een prima redding. Maar die had de derde keeper van Spakenburg ook gepakt. Hij toont karakter, het is netjes dat hij er staat en zijn zegje doet. Voor hem is het het ergst en we hebben het er nu alweer te lang over.”

“Als club en team kun je hem alleen steunen, hij staat onder druk en gaat in een belangrijke wedstrijd zo in de fout. Dan moet je een arm om hem heen slaan en vertrouwen geven, zodat het de volgende keer beter gaat. Hij weet zelf wel dat hij een fout heeft gemaakt en baalt daar zelf het meest van", zegt Janssen. Ajax-trainer Erik ten Hag noemt de fout van Scherpen 'inherent aan voetbal'. "Voetbal is een spel van fouten. We hebben een goede teamprestatie geleverd, dat geeft me voldoening."