‘We hadden meer kunnen winnen, we hebben echt geleden tegen Messi’

Donderdag, 8 april 2021

Sergio Ramos veroverde als speler van Real Madrid onder meer vier keer de Champions League en hij is door de jaren heen uitgegroeid tot een echt boegbeeld van de Spaanse grootmacht. Toch kijkt de inmiddels 34-jarige verdediger enigszins met gemengde gevoelens terug op de jaren die zijn verstreken bij de Koninklijke. Ramos is van mening dat hij met Real nóg meer had kunnen winnen als Lionel Messi niet bij Barcelona was beland.

"Misschien hadden we met Real meer prijzen veroverd als hij (Messi, red.) geen speler van Barcelona was geweest", verklaart Ramos in de documentairereeks 'The Legend of Sergio Ramos', uitgezonden door Amazon Sport. "We hebben in de loop der jaren echt geleden tegen Messi. Er was een tijd dat we met Barcelona de beste tegenstander in de geschiedenis troffen. We hadden toen met José Mourinho een geweldige coach, maar het bleef desondanks bijzonder moeilijk om hen te verslaan. We wonnen niet veel en er was een hoop spanning, veroorzaakt door Barcelona of door onszelf", stelt Ramos in aanloop naar de ontmoeting tussen de titelkandidaten van zaterdag in Madrid. Hij veroverde met Real ook nog onder meer vier Spaanse landstitels en twee nationale bekers.

In de documentaire over Ramos komen ook trainer Zinédine Zidane en enkele ploeggenoten van Real aan het woord. De verdediger wordt nog weleens bekritiseerd door de buitenwacht, maar intern is het respect voor de routinier bijzonder groot. "Wat hij dagelijks laat zien is echt spectaculair", jubelt Zidane. De speler zelf denkt ondanks het feit dat hij vorige maand 35 is geworden nog niet aan stoppen. "Met pensioen gaan? Vandaag zeg ik dat dat nog helemaal niet aan de orde is", aldus de mandekker, die de tweede El Clásico van dit seizoen vanwege een blessure dreigt te missen.

Ramos kwam geblesseerd terug van de interlandperiode met Spanje en hij miste dinsdag al de eerste ontmoeting met Liverpool (3-1 winst) in de kwartfinale van de Champions League. De kans is groot dat hij ook de clashes met Barcelona en de returnwedstrijd tegen Liverpool (13 april) moet laten schieten vanwege de spierblessure. Ondertussen blijft het onduidelijk of Ramos ook na de zomerstop aan Real is verbonden. Met het bestuur van de nummer drie in LaLiga is nog steeds geen overeenstemming bereikt over voortzetting van de samenwerking.