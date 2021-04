Grensrechter betrapt bij vragen handtekening Haaland: ‘Dit is kinderachtig’

Woensdag, 7 april 2021 om 08:53 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 09:36

Voor grensrechter Octavian Sovre krijgt het duel tussen Manchester City en Borussia Dortmund (2-1) van dinsdagavond in de Champions League mogelijk nog een staartje. Na afloop van de eerste kwartfinale werd Erling Braut Haaland in de spelerstunnel benaderd door de Roemeense grensrechter. Sovre vroeg Haaland om een handtekening en haalde zijn gele en rode kaart tevoorschijn. De aanvaller van Borussia Dortmund was even verbouwereerd, maar zette toch zijn krabbel alsof het de normaalste zaak van de wereld was.

Het bizarre moment in de spelerstunnel van het Etihad Stadium werd vastgelegd door de camera van BT Sport, waarna analisten Joleon Lescott en Owen Hargreaves hun mening ventileerden. “Je kan een fan zijn, maar dit kun je niet doen ten overstaan van andere spelers‘’, oordeelde Hargreaves. “Het ziet er gewoon niet goed uit.” De oud-middenvelder kreeg bijval van Lescott. “Er is nooit een goed moment voor, dit belooft gewoon niet veel goeds voor deze officials. Het is kinderachtig om te zien.”

A referee’s assistant should not be asking a player for autographs after a match in the tunnel as happened with Haaland. UEFA won’t want to see this surely pic.twitter.com/nA94n3k27W — Rob Harris (@RobHarris) April 6, 2021

Josep Guardiola werd op zijn persconferentie geconfronteerd met het voorval, maar wilde er niet te zwaar aan tillen. “Ik hoorde het net, misschien is hij een fan van Haaland. Waarom zou dat niet kunnen?", vroeg de manager van Manchester City zich openlijk af. "De arbitrage was geweldig, dus in de wedstrijd heb ik er niks van gemerkt. Misschien was het voor zijn zoon of dochter.” De vraag is of de UEFA daar net zo over denkt, daar de arbitrage te allen tijde objectief dient te zijn.

De scheidsrechters uit Roemenië hadden sowieso al geen makkelijke avond in Manchester. Scheidsrechter Ovidiu Hategan gaf Manchester City een strafschop na een vermeende overtreding van Emre Can, maar werd overruled door de VAR. Ook was er flinke kritiek op het doelpunt van Jude Bellingham dat hij afkeurde. De middenvelder maakte volgens Hategan een overtreding toen hij de bal voor de voeten van doelman Ederson weg tikte. Hategan floot al voordat Bellingham de bal in het lege doel werkte, waardoor de VAR niet meer naar de situatie mocht kijken. Het talent kreeg bovendien een gele kaart.