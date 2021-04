Presidentskandidaat wil Zidane lozen en flirt met Ronaldo en Haaland

Dinsdag, 6 april 2021 om 14:53 • Rian Rosendaal

Enrique Riquelme heeft grootse plannen voor Real Madrid. De 32-jarige zakenman wil later dit jaar namelijk een gooi doen naar het voorzitterschap van de Koninklijke. Riquelme wil de huidige preses Florentino Pérez van de troon stoten en mocht hij eind juni slagen in die missie, dan lijkt dat slecht nieuws te zijn voor Zinédine Zidane. De vermogende presidentskandidaat is bepaald geen liefhebber van de Franse coach van Real.

"Zidane zal dan niet mijn trainer zijn", verklaart Riquelme in duidelijke bewoordingen in een interview met El Partidazo de COPE. "We denken aan een coach met een ander profiel en een andere manier van werken. Ik ben persoonlijk erg gecharmeerd van Jürgen Klopp en Raúl doet het ook heel goed (bij het beloftenelftal van Real, red.)." Bij een eventuele zege van Riquelme wordt ook de mogelijke terugkeer van Cristiano Ronaldo weer een actueel thema. "Dat zal ik zeker op tafel leggen, want hij heeft heel veel betekend voor het voetbal en Real. Er zijn goede oude of jonge spelers, er bestaan alleen maar goede en slechte spelers", doelt de Spanjaard op het feit dat Ronaldo eerder dit jaar 36 is geworden.

Riquelme weet ook dat Real in verband wordt gebracht met onder meer Kylian Mbappé, die bij Paris Saint-Germain is uitgegroeid tot een sterspeler. "Dat is natuurlijk een geweldige speler, maar dan zullen we wel eerst naar de situatie in financieel opzicht moeten kijken." Ook Erling Braut Haaland is reeds op de radar van de grootmacht uit Madrid verschenen. "Mijn beoogde technisch directeur heeft woensdag met Mino Raiola gesproken. We hebben naar de situatie van Haaland gevraagd en Raiola heeft onze vragen beantwoord. De vraagprijs die hij van Dortmund krijgt zal heel interessant worden. Ze willen Haaland daar nog een jaar houden en hem dan voor een goede prijs verkopen. Raiola vroeg trouwens niet om twintig miljoen voor hemzelf en nog eens twintig miljoen voor de vader van Haaland, daar weet ik verder niets van", zo benadrukt Riquelme.

Of Sergio Ramos bij een overwinning van Riquelme aanblijft bij Real kan nog niet met zekerheid worden gezegd. "Dat ligt eraan", houdt de zakenman uit Spanje alle opties open. "Het is een geweldige speler en een echte Madridista. Ramos is een zeer benijdenswaardige speler. Dus waarom zou hij niet bij Real blijven? Gezien zijn huidige salaris zou ik inzetten op contractverlenginging", geeft Riquelme mee aan de centrumverdediger. Ramos beschikt over een aflopend contract en er is nog steeds geen akkoord bereikt met het Real-bestuur over een nieuwe verbintenis. In de Spaanse media klinken dan ook steeds vaker geluiden dat hij na dit seizoen van club wisselt.