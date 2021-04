Raiola en Haaland senior hard aangepakt: ‘Ongehoord en respectloos’

Maandag, 5 april 2021

De tour van Mino Raiola en Alf-Inge Haaland langs Barcelona en Real Madrid en verschillende topclubs in de Premier League zorgt voor ongeloof en ergernis. Oud-speler Dietmar Hamann vindt dat het management van Erling Braut Haaland bijzonder weinig respect toont voor Borussia Dortmund, de werkgever van de Noorse sterspeler. Zeker nu de club in een cruciale fase van het seizoen is aanbeland.

"Het gedrag van de vader van Haaland en Raiola is ongehoord, respectloos en erg brutaal", foetert Hamann in gesprek met Sky. "Als hij wil vertrekken, laat hem dan maar gewoon gaan. Dortmund heeft heel veel geld betaald (circa twintig miljoen euro, red.) voor een achttienjarige speler, hij zou blij moeten zijn dat hij voor zo'n club mag spelen", aldus de voormalig middenvelder van onder meer Bayern München en Liverpool. Hamann richt tevens zijn pijlen op de clubleiding van Dortmund, dat zich in de ogen van de analist veel harder zou moeten opstellen.

"Dortmund zou eens moeten nagaan waarom spelers altijd over de club heen lopen. Het ontbreekt de club echt aan leiderschap", legt Hamann de vinger op de zere plek. "Het is de belangrijkste wedstrijd van het seizoen (tegen Eintracht Frankfurt, red.) en je spreekt een speler niet aan op dit gedrag omdat je bang bent dat hij boos wordt en uit zijn evenwicht raakt." Hamann verwijst hiermee naar de 1-2 nederlaag van zaterdag tegen Frankfurt, waardoor de kans op een Champions League-ticket weer een stuk kleiner is geworden. Dortmund wil Haaland deze zomer nog niet verkopen, al lijkt het er steeds meer op dat de aanvaller na dit seizoen van club gaat wisselen.

Raiola haalde in de nacht van zondag of maandag uit naar enkele publicaties van Spaanse kranten omtrent commissies die zowel de vader van Haaland als hij zou verlangen. De zaakwaarnemer laat op Twitter een korte compilatie van de krantenkoppen zien en benadrukt dat het allemaal fake is. “Fake news travel quick and far”, zo claimt de Italiaanse Nederlander, ‘Fake news reist snel en ver’. Het Catalaanse RAC1 claimde zondag dat Raiola, Haaland senior én Haaland junior nogal exorbitante eisen op financieel gebied hebben. De zaakwaarnemer en de vader zouden allebei een commissie van twintig miljoen euro willen hebben, terwijl de aanvaller van Borussia Dortmund dertig miljoen euro netto per seizoen verlangt.

De informatie van het Catalaanse radiostation werd gretig opgepikt door Spaanse media, maar volgens Raiola berust het allerminst op waarheid. Transferexpert Fabrizio Romano stelt op Twitter dat het in de gesprekken alleen over de toekomstplannen van de clubs ging. Dortmund vindt de reis van Raiola en Haaland senior langs verschillende clubs geen probleem, daar de club niet van plan is om op korte termijn afscheid te nemen van de topspits. Daarnaast ligt de vraagprijs momenteel op 150 miljoen euro. "Ik heb er geen problemen mee dat Alfie en Mino het lekkere weer aan de Middellandse Zee opzoeken. Ik ben ontspannen. We weten bij Dortmund precies wat we willen", liet technisch directeur Michael Zorc vorige week optekenen in de Duitse media. Haaland beschikt bij BVB over een verbintenis tot medio 2024.