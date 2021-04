Ajax knokt zich naar moeizame overwinning in Friesland

Zondag, 4 april 2021 om 18:40 • Yanick Vos

Ajax heef zondag drie punten overgehouden aan de uitwedstrijd tegen sc Heerenveen. Op bezoek in Friesland boog het team van trainer Erik ten Hag een 1-0 achterstand om in een 1-2 overwinning. Dusan Tadic en Sébastien Haller stelden met hun doelpunten de zege veilig. De lijstaanvoerder van de Eredivisie zet zodoende een volgende stap in de richting van de 35ste landstitel. De voorsprong op nummer twee PSV bedraagt elf punten, terwijl Ajax nog een wedstrijd tegoed heeft.

Ajax kreeg vlak voor de aftrap een tegenvaller te verwerken toen Maarten Stekelenburg geblesseerd afhaakte in de warming-up. Hij viel op zijn knie en kon niet starten, waardoor Kjell Scherpen zijn Eredivisie-debuut kon maken in het shirt van de Amsterdammers. De keeper die de afgelopen weken een sterke indruk maakte op het EK Onder-21 met Jong Oranje was niet foutloos in het Abe Lenstra Stadion. Na ruim twintig minuten spelen schoof hij de bal in opbouw in de voeten van Henk Veerman, die de fout van de keeper onbestraft liet door ruim naast te schieten. Even later kreeg Scherpen de 1-0 om zijn oren. Joey Veerman stuurde Mitchell van Bergen de diepte in, die op zijn beurt Edson Álvarez kinderlijk eenvoudig passeerde. De buitenspeler mocht ver komen in het strafschopgebied en schoot door de benen van Scherpen raak.

Ten Hag koos zondag in Friesland verrassend voor Devyne Rensch op het middenveld als vervanger van de geblesseerde Daley Blind. Jurriën Timber speelde op zijn beurt als rechtsback, terwijl Álvarez centraal in de achterhoede stond. Mede door de wisselingen in de opstelling kwam Ajax moeizaam tot kansen en was het vooral kwetsbaar in de achterhoede. De Eredivisie-koploper was slordig in de eerste helft en dat leidde tot meerdere goede kansen voor de thuisploeg. Veerman kwam vrij voor Scherpen na een mislukte kopbal van Rensch, maar schoot wild naast. Even daarvoor was Ajax op gelijke hoogte gekomen. Jan-Paul van Hecke werkte een hoekschop weg met zijn elleboog en dat was de VAR niet ontgaan. Vanaf elf meter schoot Dusan Tadic raak. Heerenveen-keeper Erwin Mulder koos de goede hoek, maar had geen antwoord op de inzet van de Servische captain van Ajax.

De tweede helft was pas vijf minuten onderweg toen Scherpen een nieuwe achterstand voorkwam. Na een mislukte combinatie tussen David Neres en Timber was het Joey Veerman die Van Bergen alleen voor de Ajax-keeper zette. Scherpen verkleinde zijn doel en sloeg de bal voor de voeten van de buitenspeler weg. Opnieuw kwam de kwetsbaarheid van Ajax in de omschakeling aan het licht. Het was niet de eerste keer dat Neres slordig balverlies leed. De Braziliaan kreeg op de rechterflank de voorkeur boven Antony, maar wist niet te overtuigen. Ook basisklant Sébastien Haller kwam nauwelijks in het stuk voor. Heerenveen had de Ajax-voorhoede in de tang en bleef lange tijd simpel overeind. Ten Hag zag dat het niet liep en koos tien minuten na rust voor een tactische omzetting door Rensch terug naar de verdediging te halen en Álvarez een linie door te schuiven.

Waar Heerenveen grote kansen liet liggen, was het Ajax dat na een uur spelen op voorsprong kwam. Lisandro Martínez probeerde het met een afstandschot en zag zijn inzet van richting veranderd worden door de voet van Haller, waardoor Mulder kansloos was. Na een beoordeling van ongeveer drie minuten besloot de VAR het doelpunt toe te kennen aan Ajax. Met een voorsprong op zak en nog twintig minuten op de klok besloot Ten Hag twee wissels door te voeren: Rensch en Neres werden naar de kant gehaald ten faveure van Mohammed Kudus en Antony. Zij kwamen binnen de lijnen in een periode waarin Ajax steeds meer onder druk kwam te staan. Heerenveen bleef hoop houden op minimaal een gelijkspel, daar de Amsterdammers niet imponeerden en er niet in slaagden om de voorsprong verder uit te breiden.

De tijd tikte weg in het voordeel van Ajax. De Amsterdammers brachten zichzelf echter regelmatig in de problemen door slordig balverlies en overtredingen. Heerenveen wist daar niet van te profiteren, ook niet in de acht minuten blessuretijd, en blijft met lege handen achter. Ajax, dat vlak voor tijd nog een grote kans kreeg via Davy Klaassen, boekt zodoende een belangrijke overwinning en kan de landstitel ruiken. Met nog zeven Eredivisie-wedstrijden te gaan lijkt het een kwestie van tijd voordat het kampioenschap een feit is. Het vizier van Ajax kan nu op donderdagavond, als AS Roma op bezoek komt in de Johan Cruijff ArenA in de kwartfinales van de Europa League.