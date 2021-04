Been: ‘Hij komt tekort om ook maar in de buurt te komen van een basisplek’

Zondag, 4 april 2021 om 17:29 • Dominic Mostert • Laatste update: 17:51

Robert Bozeník heeft de analisten van ESPN zondag niet kunnen imponeren. De aanvaller kreeg vanwege de personele problemen bij Feyenoord een basisplek tegen Fortuna Sittard (2-0 zege), maar kon zich niet onderscheiden. Volgens Mario Been heeft Bozeník simpelweg te weinig kwaliteit om in de basis te staan bij Feyenoord.

Bozeník kreeg in de eerste helft enkele kansen om de score te openen. Hij schoot via een tegenstander naast en zag een tweede poging net langs de verkeerde kant van de paal gaan, voordat hij het net wist te vinden. Dat doelpunt van de Slowaakse spits werd echter geannuleerd wegens buitenspel. Bozeník dook niet veel later andermaal op in het strafschopgebied na geklungel van Martin Angha, maar zag doelman Yanick van Osch reddend optreden. Na de pauze was hij evenmin fortuinlijk in de afronding.

"Het is altijd heel makkelijk om mensen te bekritiseren, maar ik vind het geen Feyenoord-spits. Hij komt kwaliteiten tekort om ook maar in de buurt te komen van een basisplek bij Feyenoord", oordeelt Been na de wedstrijd. "Maar je zult die jongen de komende tijd waarschijnlijk vaker nodig hebben. Met zijn arbeid is niets mis, maar van een spits van Feyenoord verwacht ik meer." Dick Advocaat kon om uiteenlopende redenen geen beroep doen op Nicolai Jörgensen, Lucas Pratto en Luis Sinisterra.

In de studio van ESPN noemt Kenneth Perez het optreden van Bozeník ‘druistig’. Marciano Vink vindt hem ‘beweeglijk, maar ongelukkig’. “Je ziet dat het een speler is die heel graag wil”, merkt Vink op. “Hij wil zich bewijzen, want hij krijgt niet veel kansen onder Advocaat. Maar dan lukt het allemaal net niet. Na zijn eerste kans viel hij theatraal op zijn knieën, van: ‘Hoe heb ik die kunnen missen?’ Maar het was gewoon een schot voorlangs. Je ziet dat hij met heel veel emotie speelt."

"De moeilijkheidsfactor bij Feyenoord is dat je nergens speelt", vult Perez aan. "Je kunt niet bij Jong spelen. Als je dan een kans krijgt, wil je er alles aan doen om die aan te pakken en de eerste spits te worden." Advocaat vindt dat zijn spits 'redelijk' heeft gespeeld. "Hij had eigenlijk een goal moeten maken in de eerste helft, maar je moet positief zijn over hem. Hij heeft kei- en keihard gewerkt en hij kan een goal maken, dat zie je op de training ook. Maar het moet beter."