Khalid Kasem gaat in op ‘bedragen die op tv genoemd worden’ in zaak-Nouri

Vrijdag, 2 april 2021 om 16:46 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 17:05

Khalid Kasem verwacht dat Ajax op korte termijn zijn reactie moet indienen op het verzoekschrift dat namens de familie van Abdelhak Nouri is ingediend bij de arbitragecommissie van de KNVB. De vertegenwoordiger van de familie legt uit dat de Amsterdammers uitstel daartoe hebben aangevraagd en gekregen. Ook gaat Kasem in op het bedrag dat door de familie van Nouri als schadevergoeding wordt geëist, dat volgens hem aanzienlijk lager ligt dan 'de gekste bedragen die op tv worden genoemd'.

"Het is zeven weken geleden ingediend", zegt Kasem op NPO Radio 1 in het programma Humberto over het verzoek dat bij de arbitragecommissie is neergelegd. "Ajax neemt de tijd en heeft verzocht om uitstel voor hun reactie. Dus daar zijn zij druk mee bezig, gaan we vanuit. Het zal niet heel erg lang meer duren voordat zij een reactie moeten indienen. Of zeven weken lang is voor een reactie op een verzoekschrift? Zeker. Zij nemen daar de tijd voor. Het zijn geen nieuwe standpunten die door John Beer (de advocaat, red.) namens de familie op papier zijn gezet. Tja, ik kan moeilijk goed begrijpen wat daar achter de schermen gebeurt. Maar ze nemen de tijd, dus wij wachten af."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Kasem vindt het teleurstellend dat Ajax zo uitgebreid de tijd neemt. "Wij hadden natuurlijk gehoopt dat het veel sneller zou gaan. De termijnen van de arbitragecommissie zijn in de regel ook wat korter. In principe moet je binnen drie weken je reactie geformuleerd hebben, maar Ajax heeft aangegeven dat ze daar meer tijd voor nodig hebben. Dan zal zo'n arbitragecommissie daar natuurlijk ook niet voor gaan liggen. Dat is de juridische werkelijkheid."

De voortslepende kwestie heeft veel impact op de familie van Nouri. "Tegenover de juridische werkelijkheid staat natuurlijk het moraal van de familie en wat het emotioneel met ze doet. Dat is een andere dimensie, die in zo'n juridisch gedoe vaak een ondergeschikte rol speelt, maar voor de familie natuurlijk enorm belangrijk is. Het doet ze gewoon veel. Het hangt als een sluier boven hun hoofd nog steeds. Want het staat in de weg aan het emotioneel af kunnen sluiten van een hele vervelende periode. Dus ze zijn ermee bezig. In die zin dat we het erover hebben. Het levert soms boosheid en frustratie op, soms gelatenheid. Het is gewoon vervelend. Het had voor de familie plezierig geweest als dit gewoon afgerond was. Dan kunnen zij ook verder. En dat lukt niet."

Kasem vindt dat Ajax het nodige te verwijten is als het gaat om leiderschap in de zaak-Nouri. "Ik denk dat er best wel wat gemiste kansen zijn. Als je het hebt over leiderschap, dan gaat het ook over niet per se alles tot achter de komma juridisch goed willen hebben. Soms moet je daar ook overheen stappen en zeggen: 'Zo'n discussie, ik weet niet of we dat zouden moeten doen. Laten we eens nadenken en kijken of dat op een andere manier geregeld kan worden.' Als je het hebt over leiderschap, dan hadden daar hele grote stappen gemaakt kunnen worden, in een veel eerdere fase. Maar goed, iedereen heeft zijn eigen stijl. Van der Sar en de directie van Ajax kiest deze route, en dat is pijnlijk, hoe je het wendt of keert. Het is hun goed recht, want zij zullen menen dat de positie van de familie niet houdbaar is. Dat zullen ze dan moeten proberen te verantwoorden. Maar als je het hebt over leiderschap, dan had ik het veel meer vanuit de menselijke kant gedaan, dan vanuit de zakelijke kant."

Uiteindelijk draait de kwestie om de hoogte van de schadevergoeding. "Het is altijd vervelend om het over geld te moeten hebben, maar we kunnen aansprakelijkheid nou eenmaal niet op een andere manier uitdrukken dan in waarde. Je hoort de gekste verhalen. Mensen hebben het over de gekste bedragen op tv." Kasem doelt waarschijnlijk op Johan Derksen, die eind januari bedragen noemde die de familie zou eisen. Derksen zei in Veronica Inside eerst dat het ging om 60 tot 100 miljoen euro, al draaide de analist dat binnen een week alweer bij naar 30 tot 40 miljoen.

Kasem zegt niet specifiek op wie hij doelt, maar zegt over 'de genoemde bedragen op tv' wel: "Dat is absoluut niet aan de orde. Verre van dat zelfs. Ik kan niet concreet ingaan op bedragen, simpelweg omdat dat niet opportuun is, en omdat de familie dat ook niet wil. Wat ik wel kan zeggen: als we kijken naar de situatie waarin Abdelhak terecht is gekomen, door toedoen van Ajax, want zo is het juridisch gezien: zij zijn aansprakelijk en hebben die aansprakelijkheid ook erkend. Dan is dat nu eenmaal zo dat dat gecompenseerd moet worden. Als hij als jonge jongen goed geholpen was, dan had hij nog een hele carrière, zowel voetbaltechnisch maar ook daarna, voor zich gehad. Dan gaat het daarover. Hoe zou dat eruit gezien hebben? Daar verschillen we echt wel fundamenteel over van mening met Ajax."