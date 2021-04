Lisandro Martínez is ontevreden met zijn bijnaam bij Ajax: ‘Het klopt niet’

Donderdag, 1 april 2021 om 21:59 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:07

Lisandro Martínez wordt door de supporters van Ajax geroemd om zijn inzet en duelkracht. De 23-jarige verdediger heeft er de bijnaam 'Slagerij Martínez' aan te danken, maar de Argentijn zelf is daar niet tevreden mee. “Als ik op het veld sta, vergeet ik de wereld om me heen en wil ik ten koste van alles winnen. Toch klopt de vergelijking niet helemaal", laat Martínez weten aan Ajax Life.

Martínez vindt dat hij meer in zich heeft dan een 'slager'. "Ik moet het ook van mijn techniek hebben", vindt de Zuid-Amerikaan, die zich dan ook niet volledig herkend in de bijnaam. "Ik zal een tegenstander nooit bewust blesseren. In Argentinië noemden ze me de pitbull. Dat dekt mijn speelstijl beter. Ik bijt me vast in mijn tegenstander."

Verder wordt Martínez gevraagd hoe het uitshirt van Ajax eruit zou zien als hij het voor het zeggen zou hebben. "Ik vind het huidige zwarte uitshirt in Europa erg mooi, maar ik zou het omgekeerde doen: een compleet wit uitshirt, daaronder een wit broekje en witte sokken", aldus de centrumverdediger annex linksback.