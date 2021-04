Raiola en Haaland sr. vliegen na gesprek met Barcelona door naar volgende club

Donderdag, 1 april 2021 om 17:15 • Chris Meijer

Mino Raiola en Alf-Inge Haaland spraken donderdag niet alleen met Barcelona, maar zaten ook met Real Madrid om de tafel. Transferexpert Fabrizio Romano en Mundo Deportivo weten te melden dat de entourage van Erling Braut Haaland na de gesprekken met Joan Laporta doorgevlogen is naar Madrid. Daar zullen eveneens verkennende gesprekken gevoerd worden met Real Madrid.

Romano doet uit de doeken dat er een ‘duidelijk plan’ van de entourage van Haaland ligt. Ze gaan met de vijf geïnteresseerde topclubs in gesprek om hun beoogde project en voorstellen aan te horen. Naast Real Madrid en Barcelona lijkt in ieder geval ook Manchester City in de race te zijn voor Haaland. Het wordt niet direct duidelijk om welke twee clubs het verder gaat, al meldde Romano eerder op de dag dat Bayern München in ieder geval niet in de markt is voor Haaland.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Haaland en zijn entourage zullen op basis van deze gesprekken een besluit nemen over zijn toekomst, maar Romano voorspelt dat het een ‘lange race’ gaat worden. De eventuele club waarop de keuze van Haaland valt moet namelijk ook nog om de tafel met Borussia Dortmund. Sport1 meldt dat die Borussen niet direct van plan zijn om Haaland komende zomer te verkopen, vanwege de sportieve aspiraties.

Michael Zorc, sportief directeur van Dortmund, heeft het bezoek van Raiola en Haaland senior bevestigd tegenover Sport1. Sport1 en Romano stellen dat er minimaal 150 miljoen euro betaald dient te worden. "Ik heb gisteren met Raiola gesproken en we hebben onze bedoelingen heel duidelijk gemaakt", aldus Zorc. "Ik heb er geen problemen mee dat Alfie en Mino het lekkere weer aan de Middellandse Zee opzoeken. Ik ben ontspannen. We weten bij Dortmund precies wat we willen."

Sport pakte donderdagochtend uit met het nieuws dat Raiola en Haaland senior in Barcelona waren gespot voor gesprekken met Laporta, de nieuwe president van de Catalanen. Romano meldde dat er een ‘positief’ gesprek is gevoerd, maar benadrukte dat er niks concreets is besproken. Mundo Deportivo schrijft dat Raiola en Haaland senior vervolgens om 14.00 uur vanaf vliegveld El Prat vertrokken zijn naar Madrid om hetzelfde gesprek met Real Madrid te voeren.