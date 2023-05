‘PSV formeel nog niet op de hoogte van belangrijke verandering rond Simons’

Woensdag, 17 mei 2023 om 08:26 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:26

PSV heeft nog altijd alle vertrouwen in een langere samenwerking met Xavi Simons. De aanvaller annex middenvelder is dit seizoen uitgegroeid tot een van de beste spelers van de Eredivisie en kan ook volgend jaar zijn kunsten etaleren in het Philips Stadion. Bij een zege op sc Heerenveen verzekert PSV zich komend weekend van de voorronde van de Champions League, een belangrijke voorwaarde voor Simons.

Rik Elfrink schrijft in het Eindhovens Dagblad dat PSV voornemens is om een team om Simons heen te bouwen. "Nadat hij dit seizoen vriend en vijand heeft verrast, vindt de directie dat Simons ook een nieuw contract hoort te krijgen. Een verbintenis die past bij zijn huidige status." Simons heeft een clausule in zijn contract staan die maakt dat Paris Saint-Germain hem in 2023 en 2024 voor twaalf miljoen euro kan terugkopen. Zelf heeft hij echter al meermaals aangegeven zich goed te voelen bij PSV.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Marcel Brands gaf onlangs al te kennen bereid te zijn Simons meer verantwoordelijkheid te geven. "In het laatste gesprek dat ik met hem had, heb ik gezegd: als je blijft, dan krijg je een andere rol, met meer verantwoordelijkheid. Dat is wat jij wil", zo liet de algemeen directeur optekenen in het NRC. "Je bent gegroeid, sneller dan we verwacht hadden. Ben je in staat om al verantwoordelijkheid te nemen? Dus durf je buiten je eigen prestaties al om je heen te kijken. Dat is wat hij graag wil."

Vorige week werd bekend dat Simons overgestapt is naar makelaarskantoor Doubled, na eerst vertegenwoordigd te zijn door het imperium van wijlen Mino Raiola. Van dat gegeven is PSV formeel nog niet op de hoogte, schrijft Elfrink. "Zijn nieuwe management onderhoudt volgens ingewijden goede contacten met meerdere Premier League-clubs én Barcelona." PSV wil ruim voor aanvang van het nieuwe seizoen duidelijkheid van Simons. "De club houdt zich vast aan zijn gedrag en houding, waarbij afgezien van de zaakwaarnemerswissel niets blijkt van een vertrekwens."