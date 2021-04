Van der Meijde: ‘Als hij zo blijft doorgaan, kan hij weer terug naar Ajax’

Donderdag, 1 april 2021 om 16:42 • Laatste update: 17:44

Andy van der Meijde en David Endt stellen dat er voor PSV, Feyenoord en AZ een hels karwei wacht om het grote gat met Ajax te dichten, zo vertellen ze in een interview met Voetbalzone. De voormalig aanvaller en teammanager van Ajax gaan tevens in op het vertrek van Brian Brobbey (naar RB Leipzig) en Noa Lang (naar Club Brugge) en blikken voorzichtig vooruit naar het tijdperk na Erik ten Hag. Zowel Van der Meijde als Endt ziet Peter Bosz graag als trainer terugkeren naar Amsterdam.

Door Kalum van Oudheusden & Mounir Boualin

“Ajax wordt steeds groter. Elk jaar worden ze groter, meer geld. Ze worden steeds moeilijker te verslaan. De achterstand van PSV, Feyenoord en AZ is echt groot. Het wordt een moeilijke zaak voor hen. Hoe ze het gat moeten verkleinen? Qua geld gaat het ze sowieso niet lukken. Dus dan moeten die clubs echt een superseizoen draaien, willen ze Ajax bijhouden. Anders wordt Ajax elk jaar kampioen”, geeft Van der Meijde te kennen. “Als Feyenoord een investeerder vindt, en met dat geld kwaliteit aan spelers kan kopen… Dat moeten ze dan wel bewerkstelligen, dan kan het nog wel goed komen. Maar misschien wordt het wel een soort Duitsland, Ajax dat dan het Bayern München van Nederland wordt.”

Endt beaamt dat Ajax een ‘enorm gat’ heeft geslagen en dat dit moeilijk in te halen is door de andere clubs. “Ze zullen wel iets moeten gaan doen om aan te haken, ook voor hun eigen geloofwaardigheid. En het is te hopen dat het gebeurt. Uiteindelijk zal dat het niveau van het Nederlandse voetbal weer optillen. Daar is durf en inventiviteit voor nodig. Dat moet je tonen en zeker in het geval van Feyenoord is het een linke zaak. Die zitten in een heel moeilijk vaarwater. Het is een uitdaging voor de andere ploegen om aan te klampen en ik hoop het echt voor het Nederlandse voetbal, ook voor Ajax zelf. Want die wedstrijden moeten wel interessant blijven.”

Ajax kreeg de voorbije tijd eveneens een tegenvaller te verwerken met het vertrek van Brobbey. De negentienjarige spits besloot een contractaanbieding van de Amsterdammers naast zich neer te leggen en voor een transfervrij vertrek naar RB Leipzig te kiezen. Dat doet pijn, zo stelt Endt. Hij zegt dat Ajax zich rijk rekende met een jong talent. “Maar hij is wel een jong talent dat eigenlijk helemaal nog geen vaste plaats heeft. Hij heeft alles nog te bewijzen. Hij had misschien in werkelijkheid pas over vier jaar moeten vertrekken. Maar zijn vertrek is de realiteit van dit moment. Ooit, ik praat van lang geleden, in 1993, vertrok Dennis Bergkamp samen met Wim Jonk. Dat werd gezien als een doodsteek voor het elftal. En twee jaar later won Ajax de Champions League. Dus je moet je nooit laten ontmoedigen door zulke kleine ongelukken onderweg.”

Bekijk hier het volledige gesprek met Andy van der Meijde en David Endt.

“Brobbey wilde eigenlijk blijven”, zo vult Van der Meijde aan. De oud-aanvaller van onder meer Ajax, Internazionale en Everton is onder de indruk van de kracht en de effectiviteit van Brobbey en denkt dat Ajax ‘misschien iets meer’ had moeten doen. “Als zo’n jongen dan in een klap zoveel geld kan verdienen, is iedereen gered. Brobbey is volgens mij echt een familieman die iedereen wil helpen, dus dat kan ook nog een reden zijn. Dat hij dacht: als ik nu teken voor vier jaar en twaalf miljoen verdien, dan ben ik binnen. Maar ik had hem het liefst nog twee jaar gezien bij Ajax. Lekker in de Champions League spelen.”

“Ze hebben Haller gehaald voor 22 miljoen, dus die krijgt dan de voorkeur. Maar ik had het nog wel eens willen zien. Want ik vind Haller ook niet zoiets van: wow. Buiten de zestien heb ik dat helemaal niet. Hij heeft helemaal geen snelheid, komt bijna geen man voorbij. Het is echt een zestienmeterspits. Brobbey heeft dat wel, die kan je wel aanspelen in de zestien of in de diepte wegsteken. Maar goed, hij heeft zijn keuze gemaakt. Zonde!”, zegt Van der Meijde. Hij begrijpt eveneens dat Lang afgelopen zomer ervoor koos om naar Club Brugge te vertrekken. “Volgens mij wilde Noa gewoon zekerheid hebben dat hij ging spelen, dat heb je bij Ajax niet. Als hij zo blijft doorgaan, kan hij weer terug naar Ajax.”

“Noa Lang heeft positieve dingen laten zien en dingen waarvan je denkt: daar moet hij in verbeteren. Daarom was het misschien beter dat hij naar elders ging. Nu valt hij op en speelt hij goed. Maar het is wat anders om bij Club Brugge te spelen dan bij Ajax. Met alle respect, want Club Brugge is van een goed niveau in België. Maar Ajax is topniveau”, voegt Endt toe. De journalist en schrijver ziet tegelijkertijd het vertrek van Ten Hag bij Ajax naderbij komen en voorspelt dat Duitsland zijn volgende bestemming zal zijn. “Hij spreekt goed Duits, hij is vlakbij de grens opgevoed en heeft zijn ervaringen in Duitsland. Dat is een volgend station.”

Wie moet dan zijn opvolger worden? “Peter Bosz heeft oogstrelend voetbal laten zien. In die tijd speelden ze naar mijn smaak nog avontuurlijker en attractiever. Alleen hij is niet zomaar weggegaan, er is een probleem geweest. De mensen die hem de wacht hebben aangezegd, zitten er nog steeds en daar zal een motief voor zijn geweest”, stelt Endt. Van der Meijde is het daarmee eens. “Bosz mag van mij wel terugkomen naar Ajax. Gelijk. Ik zet hem in de categorie Ten Hag, Van Gaal: mensen die slim zijn en niet zomaar iets doen. Maak hem maar assistent, samen met Ten Hag. Dan heb je twee fantastische trainers.”