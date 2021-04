Seizoen van Daley Blind lijkt ten einde door enkelblessure

Het seizoen van Daley Blind zit er hoogstwaarschijnlijk op, zo maakt Ajax via de officiële kanalen bekend. De 31-jarige verdediger van de Amsterdammers heeft tijdens de interland tussen Gibraltar en Oranje (0-7) de voorste enkelband van zijn linkerenkel gescheurd en moet daardoor geopereerd worden. Blind spreekt echter wel de hoop uit om het EK - dat begint op 11 juni - te halen, mits zijn revalidatie voorspoedig verloopt.

Blind raakte dinsdagavond na 52 minuten spelen geblesseerd, nadat Tjay De Barr onderuit ging in het strafschopgebied en de verdediger meenam in zijn val. Het linkerbeen van de verdediger van Ajax bleef in het kunstgras staan, terwijl zijn lichaam de andere kant op viel. Er werd aanvankelijk gevreesd voor een kruisbandblessure, maar bondscoach Frank de Boer gaf na afloop te kennen dat er sprake was een kwetsuur aan de enkel. De onderzoeken in het ziekenhuis wijzen uit dat Blind inderdaad geen schade heeft aan zijn knie, maar hij moet wel geopereerd worden aan zijn enkel.

"Vandaag (donderdag 1 april, red.) bleek na onderzoek in het ziekenhuis dat er gelukkig geen schade aan de knie is, maar wel dat de voorste enkelband van mijn linkerenkel is gescheurd”, geeft Blind te kennen op de website van Ajax. "Ik ga ervan uit dat mijn seizoen bij Ajax voorbij is. Volgende week word ik geopereerd. Als echt alles tijdens de revalidatie meezit, heb ik de hoop dat ik het EK nog kan halen.”

Het betekent dat dat Ajax in het restant van het seizoen - waarin de Amsterdammers nog op drie fronten actief zijn - zullen moeten stellen zonder Blind. Ajax speelt nog acht competitiewedstrijden, de bekerfinale tegen Vitesse en neemt het komende week in de kwartfinale van de Europa League op tegen AS Roma. “Ik baal natuurlijk vreselijk. Je voetbalt voor de prijzen en die worden de komende maanden verdeeld. Daar wilde ik uiteraard bij zijn. Het is tot nu toe een prachtig seizoen met Ajax. Dat eindigt voor mij nu heel abrupt.”