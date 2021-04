Duitsland in shock na afgang: ‘Zo hoeven we niet aan het EK mee te doen’

Donderdag, 1 april 2021 om 08:23 • Rian Rosendaal • Laatste update: 08:50

De Duitse media zijn daags na de schokkende 1-2 nederland tegen stuntploeg Noord-Macedonië niet mild voor Duitsland. Men vreest vanwege de blamage van woensdagavond voor het EK van deze zomer. Het was een zeer opvallende nederlaag van die Mannschaft, want in de geschiedenis van de WK-kwalificatie werd slechts tweemaal eerder verloren: 0-1 tegen Portugal in 1985 en 1-5 tegen Engeland in 2001.

"Echt alles ging mis", zo oordeelt Kicker. "Het lukte de Duitse spelers simpelweg niet om de 37-jarige Goran Pandev aan banden te leggen. Ja, een 37-jarige... " De boulevardkrant maakt zich met het oog op het naderende EK grote zorgen over het vertoonde spel van de formatie van bondscoach Joachim Löw. "Er was geen zichtbaar positiespel en er zat geen enkele flow in de wedstrijd. Er waren geen combinaties tussen spelers, geen dribbels en er was ook geen sprake van snelheid en druk op de tegenstander. Het duel kabbelde voort zonder energie en er leek ook geen duidelijk plan te zijn."

BILD rept eveneens over een dramatische avond voor de wereldkampioen van 2014. "Wat een vernedering", zo kopt de gezaghebbende krant. "Op deze manier hoeven we straks niet eens mee te doen aan het EK. "Het elftal blameerde zich echt met een zielige vertoning in Duisburg. Het spel miste alles, waardoor een voetbaldwerg, met slechts vier spelers die actief zijn in de Europese topcompetities, de viervoudig wereldkampioen belachelijk maakte. Het laatste competitieve duel vóór het EK werd zodoende een historische schande. De bondscoach vertrekt na dat EK en dat is misschien ook wel beter zo", krijgt Löw in duidelijke bewoordigen mee.

Voormalig Bayern München-voorzitter Uli Hoeness richt na de wanvertoning tegen Noord-Macedonië zijn pijlen op de deze zomer vertrekkende Löw. "Ik ben echt sprakeloos, want ik begrijp niet waarom hij het systeem weer aanpast na twee wedstrijden", zo klonk het woensdagavond in de studio van RTL. "Ik had het niet op deze manier aangepakt. En ik kan ook niet vaak genoeg benadrukken dat iemand als bijvoorbeeld Thomas Múller in deze ploeg thuishoort. Met zijn effectieve manier van spelen in het strafschopgebied kan kan het elftal juist in dit soort wedstrijden bij de hand nemen."

Bij Löw, die al is gelinkt aan het trainerschap bij Real Madrid, overheerst na afloop van het debacle in Duisburg vooral ontgoocheling en verbijstering. "De teleurstelling is gigantisch voor ons allemaal", zo liet de verliezende coach optekenen in de Duitse media. "We oogden moe, hadden geen frisheid in onze acties en maakten opvallend veel fouten. We wisten geen oplossing te vinden tegen een opponent die vooral verdedigend speelde. Al met al was het een zeer teleurstellende avond voor ons." Naast Löw is ook aanvoerder Ilkay Gündogan bijzonder teleurgesteld. Volgens de middenvelder van Manchester City had de afgang tegen Noord-Macedonië 'nooit mogen gebeuren'.

"Voor mijn gevoel zijn zij slechts twee keer voor ons doel geweest, dat ging allemaal veel te makkelijk", zo foetert de captain van de falende Duitse ploeg. "Bij beide doelpunten zagen we er als elftal bepaald niet goed uit. Tot twee keer toe staat er iemand van de tegenstander recht voor het doel helemaal vrij. Dat past gewoon niet bij ons en het is ook niet uit te leggen." Ondanks de zeperd blijft Gündogan met optimisme naar de nabije toekomst kijken. "We moeten richting het EK snel weer in topvorm geraken, want in de komende twee maanden kunnen we dit helaas niet rechtzetten." Duitsland begint op 15 juni tegen Frankrijk aan de groepsfase aan het EK. De overige tegenstanders in de poulefase zijn Portugal (19 juni) en Hongarije (23 juni).