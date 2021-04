FC Twente heeft goede hoop op deal: ‘Utrecht staat daar open voor’

Donderdag, 1 april 2021

FC Twente hoopt ook volgend seizoen te kunnen beschikken over Václav Cerny en Julio Pleguezuelo. De buitenspeler en verdediger staan al maanden geblesseerd aan de kant en hebben nog een lange weg te gaan. De Tukkers zijn met FC Utrecht in gesprek om Cerny nog een seizoen te huren, terwijl Pleguezuelo een nieuw contractvoorstel heeft ontvangen. De huidige verbintenis van de 24-jarige Spaanse mandekker loopt na dit seizoen af.

Cerny kwam afgelopen zomer op huurbasis over van FC Utrecht en maakte een sterke indruk in de eerste seizoenshelft. De Tsjechische buitenspeler was met zes doelpunten en zes assists in de Eredivisie een belangrijke kracht voor de ploeg van trainer Ron Jans. Eerder dit jaar liep hij een zware knieblessure op in de wedstrijd tegen Ajax. Ondanks dat het nog niet duidelijk is wanneer Cerny zijn rentree kan maken, wil Twente graag nog een jaar langer met hem door. “Utrecht staat daar open voor”, reageert technisch directeur Jan Streuer in TC Tubantia.

“Alle partijen zien ook wel in dat het niet bevorderlijk is als een speler midden in zijn revalidatie opeens naar een andere club moet. Daar heeft niemand wat aan. Václav heeft eerder zelf ook al aangegeven dat hij het liefst nog een jaar bij ons wil blijven”, aldus Streuer, die in januari met Luciano Narsingh een vervanger voor Cerny huurde. Jans hoeft de komende maanden nog niet te rekenen op Cerny. “Er zit zeker een risico aan, omdat we niet precies weten wanneer hij weer fit is”, zegt Streur.

Pleguezuelo is herstellende van een kruisbandblessure. “Wij hebben er geen goed gevoel bij als we hem nu onder deze omstandigheden niets aanbieden”, zegt Streuer. FC Twente had een optie om zijn aflopende contract met een jaar te verlengen. Aan die voorwaarden kan de Eredivisie-club inmiddels niet meer voldoen. “En dat snapte hij. Wij hebben hem een nieuw voorstel gedaan.” Mocht de voormalig jeugdspeler van onder meer Atlético Madrid en Barcelona het voorstel weigeren, dan is hij komende zomer transfervrij.