Vermoedelijke opstelling FC Twente: deze elf moeten hoofd koel zien te houden

Donderdag, 3 augustus 2023 om 09:51 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:59

Voor FC Twente wacht donderdagavond een hete ontmoeting met Hammarby IF tijdens de return in de tweede voorronde van de Conference League. Na de nipte 1-0 overwinning van vorige week moet de ploeg van Joseph Oosting het in Stockholm zien af te maken. De nieuwe hoofdtrainer hoopt zich met zijn ploeg vooral af te kunnen sluiten van alle randzaken.

Het gaat al een week nergens anders over in Enschede en omstreken. Wel supporters, geen supporters. De return tegen Hammarby wordt hoe dan ook een van de meest beladen potjes van de afgelopen jaren, weet ook Oosting. "Twente heeft een geweldig seizoen gehad en zichzelf beloond met Europees voetbal. Dan wil je daarin ook zo ver mogelijk komen. Alleen gaat het nu vooral over randzaken, laat ik het zo maar noemen. En dat is jammer."

Voor Twente was er ook goed nieuws deze week. Drijvende kracht en doelman Lars Unnerstall verlengde zijn contract met twee jaar en ligt nu tot medio 2027 vast in de Grolsch Veste. De Duitser vindt voor zich een achterhoede met Joshua Brenet, Mees Hilgers, Robin Pröpper en Gijs Smal. Op het middenveld moeten Michal Sadilek en Mathias Kjølø voor de controle zorgen en is Sem Steijn de meest vooruitgeschoven man. Laatstgenoemde besliste het duel een week geleden.

In de voorhoede is er zeer waarschijnlijk opnieuw een basisplaats ingeruimd voor Daan Rots. De buitenspeler krijgt, zolang er geen vervanger is gevonden voor de naar VfL Wolfsburg vertrokken Václav Cerný, het vertrouwen van Oosting. Vlap is opnieuw de gelegenheidslinksvoor. Manfred Ugalde gaat in de spits op jacht naar zijn eerste officiële treffer van het seizoen. Hammarby - FC Twente vangt om 20.00 uur aan en is te zien bij Veronica.

Vermoedelijke opstelling FC Twente: Unnerstall; Brenet, Hilgers, Pröpper, Smal; Sadilek, Kjølø, Steijn; Rots, Ugalde, Vlap.