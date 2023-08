ESPN maakt vijf genomineerden voor Speler van het Jaar bekend

Donderdag, 3 augustus 2023 om 10:17 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:21

ESPN heeft de vijf genomineerden bekendgemaakt die kans maken op de titel Speler van het Jaar 2022/23. Václav Cerný, Santiago Giménez, Dávid Hancko, Orkun Kökçü en Xavi Simons zijn de kanshebbers. Naast de Speler van het Jaar gaat er onder meer ook een prijs naar het Johan Cruijff Talent van het Jaar en het Doelpunt van het Jaar.

Bovengenoemde namen komen niet geheel uit de lucht vallen. Giménez, Hancko en Kökçü werden landskampioen met Feyenoord, terwijl Simons zich tot topscorer van de Eredivisie kroonde met negentien treffers. Cerný was vooral na de winterstop op dreef namens FC Twente en hield daar een prachtige transfer naar VfL Wolfsburg aan over.

Naast de Eredivisie Spelers van het Jaar-awards wordt nog een aantal prijzen uitgereikt: het Johan Cruijff Talent van het Jaar, Azerion Vrouwen Eredivisie Talent van het Jaar, Doelpunt van het Jaar en de Eredivisie Oeuvre Award. De kanshebbers voor deze prijzen worden de komende weken bekendgemaakt via de social media-kanalen van ESPN, Eredivisie en Azerion Vrouwen Eredivisie.

Vast staat dat de Willy van der Kuijlen-trofee dit jaar naar Simons en Tasos Douvikas gaat. Beiden wisten negentien keer te scoren in de Eredivisie. Alle winnaars kunnen hun prijzen op maandag 4 september in ontvangst nemen, als de betaalzender een speciale feestavond organiseert in DeFabrique in Utrecht. Joost van Gangelen en Fresia Cousiño Arias verzorgen de presentatie.