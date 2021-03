Ajax zegt contract van Stekelenburg op maar start wél gesprekken

Woensdag, 31 maart 2021 om 16:33 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 16:35

Ajax heeft het aflopende contract van Maarten Stekelenburg formeel opgezegd, zo meldt De Telegraaf. Dat wil niet zeggen dat de Amsterdammers afscheid willen nemen van de 38-jarige doelman, want de gesprekken over contractverlenging zijn al gestart.

Betaald voetbalclubs zijn conform de cao-voorwaarden verplicht om aflopende contracten voor 1 april op te zeggen, anders wordt de verbintenis stilzwijgend verlengd. Ajax voert al jaren het beleid dat alle aflopende contracten formeel opgezegd worden, ook die van vertrekkende en gehuurde spelers. Dat houdt in dat ook Brian Brobbey, die transfervrij getekend heeft bij RB Leipzig, en de van Sevilla gehuurde Oussama Idrissi een 'ontslagbrief' op de mat hebben gekregen.

Stekelenburg werd afgelopen zomer als tweede doelman binnengehaald. De routinier kwam transfervrij over van Everton en kwam in de ploeg toen André Onana werd geschorst vanwege dopinggebruik. Inmiddels staat Stekelenburg op dertien gespeelde wedstrijden dit seizoen. De goalie werd de afgelopen interlandperiode door Frank de Boer opgeroepen als derde doelman van Oranje.

Ajax heeft ook de contracten van Anass Salah-Eddine, Enric Llansana, Neraysho Kasanwirjo, Quinten Timber en Daan Reiziger opgezegd. De Amsterdammers zijn met de eerstgenoemde vier spelers in onderhandeling over een nieuwe verbintenis. Het is onbekend waar de toekomst van Reiziger ligt.