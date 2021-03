‘Koeman grijpt buitenkansje niet aan en blijft hopen op komst Depay’

Dinsdag, 30 maart 2021 om 14:23 • Rian Rosendaal • Laatste update: 15:11

Sergio Agüero hoeft niet te rekenen op een vervolg van zijn loopbaan bij Barcelona. De 32-jarige aanvaller, die maandag officieel zijn afscheid aankondigde bij Manchester City, staat volgens Sport en Mundo Deportivo niet op het wensenlijstje van trainer Ronald Koeman. De over enkele maanden transfervrije Agüero is geen prioriteit voor Koeman met het oog op volgend seizoen, zo klinkt het vanuit Spanje.

Koeman geeft naar verluidt de voorkeur aan de komst van Depay, die Olympique Lyon na afloop van dit seizoen transfervrij kan verlaten. De coach van de Catalaanse grootmacht denkt dat de Oranje-international vanwege zijn veelzijdigheid veel beter past in het spelsysteem van Barcelona, terwijl Agüero in de ogen van Koeman alleen is te gebruiken als pure afmaker. Daarnaast kan de 26-jarige Depay nog jaren mee op topniveau en is de blessuregevoelige Argentijn, die in juni zijn 33ste verjaardag viert, in de herfst van zijn loopbaan aanbeland.

Eerder ging nog het gerucht rond in de Spaanse media dat voorzitter Joan Laporta reeds zou hebben gesproken met Agüero over een toekomstige samenwerking, maar door het standpunt dat door Koeman is ingenomen lijkt een deal definitief van de baan te zijn. De Barcelona-coach erkent dat de topschutter van Manchester City met zijn aanvallende kwaliteiten nog steeds van waarde kan zijn, maar voor de toekomst wordt duidelijk gekeken naar jongere opties.

Volgens Mundo Deportivo staat de eventuele komst van Depay los van de interesse in Erling Braut Haaland. Ondanks de beperkingen die de coronacrisis op financieel opzicht met zich meebrengen, blijft de spits van Borussia Dortmund een favoriet van Koeman. ESPN meldde vorige week dat de Duitse grootmacht minstens 180 miljoen euro verlangt voor Haaland, een bedrag dat momenteel niet haalbaar lijkt voor Barcelona. Als alternatieven worden Romelu Lukaku (Internazionale) naar voren geschoven. Koeman werkte enkele jaren geleden bij Everton korte tijd samen met de Belgische aanvaller van de koploper in de Serie A.