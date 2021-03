Myron Boadu legt optie op tafel: ‘Ik denk dat de trainer dit ook weet’

Dinsdag, 30 maart 2021 om 08:34 • Laatste update: 08:55

Jong Oranje sluit de groepsfase op het EK vanavond af met een wedstrijd tegen Jong Hongarije. Myron Boadu hoopt vanuit de basis te starten in de wedstrijd die gewonnen moet worden. Alleen bij een zege maakt het team van Erwin van de Looi nog kans om de groepsfase te overleven. In de jacht op doelpunten laat Boadu weten dat zowel hij als zijn concurrent Brian Brobbey in de basis kunnen starten. Volgens de AZ-spits kan hij goed samenspelen met de negentienjarige aanvaller van Ajax.

Boadu startte de eerste groepswedstrijd tegen Jong Roemenië (1-1). Tegen Jong Duitsland (1-1) zat hij vervolgens op de bank, net als Brobbey. Laatstgenoemde kwam vlak voor tijd nog als invaller binnen de lijnen, terwijl Boadu niet werd ingezet. “Hij doet het goed bij Ajax, we gunnen elkaar het beste en kunnen ook samenspelen”, zegt Boadu in gesprek met De Telegraaf. “Hij als aanspeelpunt en ik ’eromheen’, dat kan zeker een optie zijn. Ik denk dat de trainer dit ook weet."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Het AZ-talent vindt het jammer dat hij in Jong Oranje nog niet heeft samengespeeld met Brobbey. “Maar dit is Jong Oranje, een EK. Je weet dat er dan veel concurrentie is en ik wil het beste voor het team. Aan mij om te laten zien dat ik in de basis hoor te spelen. Brian en ik weten van elkaar hoe we spelen, onze klik is iets vanzelfsprekends”, aldus Boadu, die tegen Roemenië na een uur spelen werd gewisseld.

Na zijn wisselbeurt tegen Roemenië zat Boadu negentig minuten op de bank. Van de Looi koos voor Dani de Wit in de punt van de aanval. “Tegen de Duitsers lag er iets meer ruimte en had ik met mijn snelheid van waarde kunnen zijn”, aldus Boadu, die de keuze van de trainer zegt te respecteren. “Ik heb vertrouwen in mezelf, de spelers hebben dat in mij en de trainer heeft dat zeker ook.” Het duel met Jong Hongarije begint vanavond om 18.00 uur.