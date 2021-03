Erik ten Hag is lovend: ‘Hij is een voorbeeld voor andere spelers’

Vrijdag, 26 maart 2021 om 23:56 • Jeroen van Poppel

Erik ten Hag ziet Edson Álvarez en Lisandro Martínez als voorbeelden voor de rest van de spelersgroep van Ajax. De trainer zag dit seizoen hoe Álvarez en Martínez zich vanaf de bank terug wisten knokken in de basis en roemt hun inzet in moeilijke periodes.

Álvarez kwam anderhalf jaar geleden over uit Mexico. "Hij had een aanpassing nodig in Amsterdam, qua speelstijl", zegt Ten Hag tegenover Ajax TV. "En dat omarmt hij steeds beter. Wat hij toevoegt aan het Ajax-spel is het gif, de absolute wil om de duels te winnen. Nooit opgeven, dat slaat over op andere spelers, waardoor het geheel sterker wordt. Hij is een voorbeeld voor andere spelers die weleens in die situatie zitten."

En datzelfde geldt voor Martínez, die lange tijd op de bank zat achter Daley Blind, maar de laatste maanden veel speelt. "Ze waren niet blij, maar op het trainingsveld heb je dat zelden kunnen merken", complimenteert Ten Hag de latino's. "Ze hebben natuurlijk ook hun momentjes gehad, maar ze stonden bijna altijd met de volle honderd procent overgave op het veld. Op het moment dat het team ze nodig had, stonden ze er."

Ten Hag benadrukt het belang van een brede spelersgroep. "Als je over een heel lange periode drie duels per week speelt, kan er weleens een speler wegvallen door een blessure of een schorsing. Dan moet je dat kunnen opvangen met een brede kleedkamer. En als je het over breedte hebt, heb je het over de kwaliteit in de breedte. Dat hebben we. Zo spelen veel spelers een belangrijke rol." Ten Hag omschrijft de komende maand als 'Super April', waarin de prijzen verdeeld gaan worden. "Ik vind het spelplezier ervan afspatten en dat de groep hongerig en gretig is. Het tekent de groep dat het goed is gegaan na de tegenslagen rondom de uitschakeling in de Champions League, Sébastien Haller en André Onana. Er zit weerbaarheid en veerkracht in deze groep."