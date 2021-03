Duitsland maakt levensgroot statement tegen Qatar

De spelers van het Duitse nationale elftal hebben donderdagavond een statement gemaakt over het WK 2022 in Qatar. Die Mannschaft droeg voorafgaand aan de kwalificatiewedstrijd tegen IJsland zwarte shirts met een witte letter daarop. Gezamenlijk vormden die elf letters de boodschap 'Human rights'.

Het statement van Duitsland komt in navolging van Noorwegen, dat zich woensdag ook uitsprak over de situatie in Qatar. De spelers van Noorwegen lieten voorafgaand aan de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Gibraltar hun onvrede blijken over de mensenrechtensituatie in de oliestaat. De spelers droegen tijdens de warming-up een wit shirt met de tekst 'Respect, op en naast het veld'. Vlak voor de aftrap trokken de spelers weer een ander shirt aan met de tekst 'Mensenrechten, op en naast het veld' en daarmee poseerden ze tijdens het zingen van de volkslieden.

Sinds de berichtgeving van The Guardian over het aantal arbeiders dat is omgekomen bij de bouw van de WK-stadions in Qatar is de roep om een boycot groot. In totaal stierven volgens de Britse krant minimaal 6.500 arbeidsmigranten uit Sri Lanka, Bangladesh, India, Nepal en Pakistan. Omdat andere landen die cijfers niet goed bijhouden, ligt het werkelijke aantal slachtoffers zelfs nog hoger.