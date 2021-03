Turkije polst Jong Oranje-aanvaller: ‘Ze willen mij er graag bij hebben’

Dinsdag, 23 maart 2021 om 07:54 • Rian Rosendaal • Laatste update: 08:13

Ferdi Kadioglu maakt zich met Jong Oranje op voor de groepswedstrijden van het jeugd-EK. Of de 21-jarige vleugelaanvaller van Fenerbahçe op termijn doorbreekt bij het 'grote' Oranje is echter nog maar de vraag. Kadioglu, zoon van een Turkse vader en een in Canada geboren Nederlandse moeder, heeft namelijk de mogelijkheid om alsnog van land te wisselen. De voormalig NEC'er heeft inclusief Canada maar liefst drie opties.

"Het is een moeilijke keuze", erkent de aanvaller van Jong Oranje in een uitgebreid interview met De Telegraaf. "Ik ben aan het begin van het seizoen benaderd door Turkije en heb onder meer met de bondscoach (Senol Günes, red.) gesproken. Ze willen mij er graag bij hebben, maar ik heb bedenktijd gevraagd. Ik ben er nog niet uit. Ik wil er goed over nadenken, want de keuze zal bepalend zijn voor de rest van mijn carrière." Kadioglu debuteerde in 2018 in Jong Oranje en staat inmiddels op veertien interlands in het elftal van bondscoach Erwin van de Looi.

Mocht Kadioglu uiteindelijk toch voor Turkije kiezen, dan komt hij naar eigen zeggen in een sterk elftal terecht. "Ze hebben zich in een poule met wereldkampioen Frankrijk als groepswinnaar geplaatst (voor het EK, red.). Dat geeft aan hoe sterk ze zijn", waarschuwt de buitenspeler, die bij Fenerbahçe met enkele Turkse internationals samenspeelt, het Nederlands elftal. "Het is een mix van ervaren spelers en een paar zeer grote talenten", zegt Kadioglu over de tegenstander van Nederland van woensdag in Istanbul.

Kadioglu, zondag invaller in de uitwedstrijd tegen koploper Besiktas (1-1), zag in de afgelopen jaren de nodige talenten naar de Europese topcompetities vertrekken. "Merih Demiral speelt bij Juventus, Cengiz Ünder en Caglar Soyuncu komen uit voor Leicester City en Ozan Kabak voor Liverpool. Maar ook aanvoerder Burak Yilmaz van Lille OSC en Hakan Calhanoglu van AC Milan staan bij topclubs onder contract", aldus de flankspeler van Jong Oranje.