Ten Hag geniet van ‘reuzenstappen’: ‘Ik moet uitkijken, anders gaat hij zweven’

Maandag, 22 maart 2021 om 10:41 • Rian Rosendaal • Laatste update: 10:44

Erik ten Hag is razend enthousiast over de stormachtige ontwikkeling van Devyne Rensch. De pas achttienjarige vleugelverdediger tekende zondag tegen het povere ADO Den Haag (5-0) voor zijn eerste treffer in de Eredivisie, terwijl de rechtsback tevens verantwoordelijk was voor twee assists. De oefenmeester van Ajax voorziet een mooie toekomst voor Rensch, die met de koploper hard op weg is naar de landstitel.

"Ik geniet van de reuzenstappen die hij maakt", jubelt Ten Hag in een vraaggesprek met het Algemeen Dagblad. "Hij is een vrij rustige jongen. Op het veld is hij brutaal. Hij heeft een fantastisch spelinzicht, gekoppeld aan atletisch vermogen en techniek. Dus hij heeft heel veel voorwaarden voor een fantastisch mooie carrière. Dat hij op zo’n jonge leeftijd al zulke stappen weet te zetten." De Ajax-coach waarschuwt aan de andere kant voor al te veel euforie rondom de jonge Ajacied. "Het is nu zaak om met beide benen op de grond te blijven en dit door te zetten. Dan kan het zijn ontwikkeling op korte termijn al een grote boost geven."

Ten Hag ziet Rensch op termijn wellicht doorschuiven naar het hart van de Ajax-defensie, maar dan moet hij eerst nog wat stappen zetten in fysiek opzicht. "Ik ben benieuwd waar hij over anderhalf jaar staat. Qua talent is hij misschien nog wel meer een centrale verdediger", geeft de trainer mee aan de jonge flankspeler. "Ruud Krol was de beste vleugelverdediger van de wereld en op een gegeven moment kwam hij vanzelf als laatste man te spelen. Daar was hij ook de beste van de wereld. Zo ver is Rensch nog lang niet. Ik moet uitkijken wat ik zeg, anders gaat hij zweven", trapt Ten Hag duidelijk op de rem.

"Maar wees maar niet bang. Hoe fantastisch ze het ook doen, ik wijs ze ook op hun tekortkomingen. Dat past in mijn filosofie van steeds beter worden", voegt Ten Hag daar tot slot aan toe. Ondanks de goede prestaties van de afgelopen tijd werd Rensch door bondscoach Erwin van de Looi niet opgenomen in de definitieve EK-selectie van Jong Oranje. Collega-verdediger Jurriën Timber kreeg wél een uitnodiging voor de eindronde die later deze maand begint.