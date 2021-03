Blunderende Arthur Melo leidt blamerende thuisnederlaag Juventus in

Juventus heeft zondagmiddag een pijnlijke nederlaag geleden in de Serie A. In het Allianz Stadium kreeg la Vecchia Signora halverwege de tweede helft het deksel op de neus van Benevento: 0-1. Zeker tot aan de tegentreffer was het spel van de thuisploeg ver ondermaats, en Arthur Melo was met een blunder die tot de 0-1 leidde de verpersoonlijking van het matige veldspel. Juventus blijft steken op de derde plek van de ranglijst met 55 punten uit 27 wedstrijden. De achterstand op nummer twee AC Milan bedraagt een punt en Internazionale geniet een voorsprong van tien punten op de ploeg uit Turijn; Benevento bezet met 29 punten de zestiende positie.

De ploeg van Andrea Pirlo noteerde de eerste kans van de wedstrijd via Cristiano Ronaldo, die in kansrijke positie ruimte kreeg om te schieten maar onnauwkeurig was in de afronding. Het tevens een van de weinige wapenfeiten in het eerste halfuur van Juventus, dat er zelden in slaagde door de muur van Benevento te breken. Tien minuten voor het rustsignaal leek de wedstrijd alsnog opengebroken te worden, toen arbiter Rosario Abisso gedecideerd naar de stip wees na een ogenschijnlijke handsbal in de zestien van Daam Foulon. De beslissing werd echter vrij snel gerectificeerd na het bekijken van de videobeelden, waaruit bleek dat Foulon de bal met de borst meenam en niet met de arm: geen strafschop.

Oh oh Arthur, wat doe je nu? ?? Adolfo Gaich profiteert optimaal van een kinderlijke fout van de Juve-middenvelder ?? De Oude Dame 0-1 achter in eigen huis ???#ZiggoSport #SerieA #JuventusBenevento pic.twitter.com/9qGGMJrxi3 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 21, 2021

Kort na het mogelijke penaltymoment kreeg Matthijs de Ligt een mogelijkheid om de score te openen, maar diens kopbal uit een corner van Federico Bernardeschi werd gepareerd door doelman Lorenzo Montipo. Hoewel Álvaro Morata uit de rebound nog kon afdrukken, slaagde ook hij er niet in de score te openen. Er kwam aan het einde van de eerste helft nog een slotoffensief onder leiding van Ronaldo, die scoorde op aangeven van Dejan Kulusevski maar dat deed vanuit buitenspelpositie: geen doelpunt. Net als voor rust was het veldspel van Juventus ook na de thee weinig oogstrelend. Ronaldo deelde met een schot dat naast de linkerpaal verdween een speldenprikje uit; Federico Chiesa zag een uithaal via het been van Federico Barba en de vingertoppen van Montipo rakelings over de lat gaan.

Het noodlot sloeg twintig minuten voor het eindsignaal toe voor de thuisploeg, toen Benevento de leiding nam. Arthur blunderde opzichtig door voor het eigen doel langs uit te verdedigen en Adolfo Gaich de gelegenheid bood te onderscheppen, waarna de spits dankbaar profiteerde van het buitenkansje en in de korte hoek doel trof: 0-1. Arthur moest de blunder vrijwel direct daarna bekopen met een wisselbeurt. In de slotfase deden onder meer Ronaldo en Chiesa nog een duit in het zakje, maar de nederlaag werd niet meer afgewend.

Udinese – Lazio 0-1

Vanaf de bank zagen vier landgenoten hoe Bram Nuytinck als enige Nederlandse basisspeler op slag van rust op achterstand kwam door toedoen van Adam Marusic. De vleugelverdediger kwam aan de linkerkant van het strafschopgebied in balbezit, trok naar binnen naar zijn rechter en schoot vervolgens fraai raak in de rechterbovenhoek: 0-1. Lazio was de bovenliggende partij in de eerste helft en kreeg al na tien minuten spelen de eerste grote kans, toen Vedat Muriqi de bal in kansrijke positie kreeg aangespeeld en de linkerhoek zocht. Zijn schot werd echter gepakt door Juan Musso.

Na de pauze kwam de thuisploeg beter in het spel en werd de ploeg van trainer Luca Gotti meteen gevaarlijk. Rodrigo De Paul nam het doel al na vijf minuten onder vuur uit een rebound, maar trof de linkerpaal. De bezoekers leken amper van slag en kregen via Ciro Immobile in een kort tijdsbestek twee goede mogelijkheden om de score verder uit te breiden. De aanvaller zag zijn eerste poging gestopt worden door Musso en schoot in tweede instantie op de paal. Uit een slotoffensief leek Udinese alsnog een punt uit het vuur te slepen, toen Stefano Okaka in de laatste minuut attent reageerde bij de eerste paal. Hij zag hoe zijn kopbal echter rakelings over het doel van Pepe Reina ging.

Hellas Verona – Atalanta 0-2

In een eerste helft die redelijk gelijk opging, zorgde de slotfase voor de meeste opwinding. Atalanta, dat met Marten de Roon aan de aftrap verscheen, mocht aanleggen vanaf elf meter nadat Federico Dimarco in zijn eigen strafschopgebied een handsbal beging. Roeslan Malinovski wist zich wel raad met het buitenkansje en stuurde doelman Marco Silvestri de verkeerde hoek in: 0-1. Amper vijf minuten later was het wederom raak voor de bezoekers uit Bergamo. Dit keer zorgde Malinovski voor het voorbereidende werk, waarna Duván Zapata eenvoudig kon afronden in de linkerhoek: 0-2. In de tweede helft dacht Atalanta de score uit te bouwen, maar werd een treffer van Cristian Romero afgekeurd wegens buitenspel. Verona probeerde het wel met enkele speldenprikjes, maar maakte geen moment aanspraak op een resultaat. Sam Lammers bleef negentig minuten op de bank, terwijl Hans Hateboer nog altijd ontbrak vanwege blessureleed.