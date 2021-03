Manchester City verbreekt clubrecord en houdt zicht op vier titels

Zaterdag, 20 maart 2021 om 20:24 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 20:42

Manchester City heeft zich zaterdagavond met moeite geplaatst voor de halve finale van het FA Cup-toernooi. Het team van manager Josep Guardiola overtuigde allerminst op bezoek bij Everton, maar trok in de slotfase wel aan het langste eind: 0-2. Ílkay Gündogan en Kevin de Bruyne voltrokken het vonnis voor de koploper van de Premier League. Eerder op de dag plaatste Southampton zich al voor de halve finale. Voor City betekende het de zeventiende uitwedstrijd op rij zonder nederlaag, een nieuw clubrecord.

Guardiola trad niet met de sterkste elf aan en begon met onder andere De Bruyne, Ederson Moraes en Riyah Mahrez op de reservebank. Aan de kant van Everton was er een basisplaats voor João Virgínia. De derde doelman verving Jordan Pickford, die vorige week tegen Burnley geblesseerd uitviel. In een weinig aantrekkelijke eerste helft waren de kansen op één hand te tellen. Richarlison kreeg de bal na twintig minuten spelen ietwat gelukkig voor de voeten en probeerde het fraai met een omhaal, maar zag zijn inzet rakelings over gaan.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Aan de andere kant dacht Raheem Sterling voor het eerste gevaar namens City te zorgen. Zijn vrije trap ging echter meters over. De beste mogelijkheid in het eerste bedrijf kwam van Yerry Mina. De verdediger verlengde een hoekschop van Lucas Digne met het hoofd, waarna zijn inzet bij de tweede paal van de lijn werd gehaald door Oleksandr Zinchenko. Na de pauze veranderde het spelbeeld amper en mocht Everton Virgínia danken dat het niet al vroeg op achterstand kwam. De doelman moest helemaal gestrekt na een geplaatst schot van Sterling en tikte het leer naast.

Als iemand recht had op de overwinning was het City, dat enkele minuten na de kans van Sterling opnieuw gevaarlijk opdook voor het doel van Everton. Dit keer was het Phil Foden die het probeerde met een schot van afstand. De buitenspeler zag zijn schot rakelings langs de linkerpaal gaan. Het slotoffensief van City werd uiteindelijk tien minuten voor tijd beloond, toen Gündogan van dichtbij raak kopte. De middenvelder stond op de juiste plek nadat de bal na een inzet van Aymeric Laporte en de lat terug het veld in kaatste: 0-1. Toen Everton vervolgens op jacht ging naar de gelijkmaker, sloeg de ingevallen De Bruyne in de omschakeling toe. De Belg werd diep gestuurd door Rodri en rondde beheerst af met links: 0-2.