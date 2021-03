Analisten voorspellen transfer Harry Kane na pijnlijke avond Tottenham

Vrijdag, 19 maart 2021 om 08:54 • Yanick Vos • Laatste update: 08:54

Peter Crouch en Chris Sutton vrezen voor Tottenham Hotspur dat de pijnlijke uitschakeling in de Europa League tegen Dinamo Zagreb het vertrek van Harry Kane en Heung Min-Son zal inluiden. Het team van manager José Mourinho reisde met een 2-0 voorsprong af naar Kroatië, waar na verlenging met 3-0 werd verloren door een hattrick van Mislav Orisic. Volgens Crouch horen Kane en Son niet eens thuis in de Europa League, daar zij volgens hem op het hoogste podium horen te spelen.

Tottenham is in de Premier League terug te vinden op een teleurstellende achtste plaats. De achterstand op nummer vier Chelsea bedraagt zes punten, waardoor kwalificatie voor de Champions League met nog acht wedstrijden voor de boeg een hels karwei wordt. “Het seizoen van Tottenham hangt aan een zijden draadje”, zei de oud-spits van Tottenham donderdagavond bij BT Sport. “Als ik Harry Kane bezig zie op het veld, dan zie ik een speler voor de Champions League. Hij hoort niet in deze competitie thuis”, stelt de analist. “Hij is een Champions League-speler. Hij hoort in het rijtje thuis met Lewandowski, Haaland en Mbappé.”

Volgens Crouch gaat er veel mis bij Tottenham en kan de uitschakeling grote gevolgen hebben. “Son en Kane zijn spelers die op een hoger niveau horen te spelen dan de Europa League. Ze zijn altijd loyaal geweest aan Tottenham en we hopen allemaal dat ze dat blijven, maar dit soort wedstrijden helpen daar niet bij.” Collega-analist Chris Sutton denkt dat een vertrek van Kane in de maak is door het uitblijven van prijzen. Tottenham staat volgende maand in de finale van de League Cup tegen Manchester City, maar zelfs een zege op het team van Josep Guardiola zal volgens hem niet genoeg zijn voor een langer verblijf. “Als je Harry Kane bent en je hebt ook maar een beetje ambitie, dan wil je bij een grotere club voor de prijzen spelen.”

Glenn Hoddle, oud-speler en tevens voormalig trainer van Tottenham, merkte op dat het bergafwaarts gaat bij zijn oude club. “Ze hadden zichzelf vanavond eens bezig moeten zien”, aldus de oud-middenvelder. “Er was geen wil om te winnen. Ze hebben niet onder druk kunnen presteren en werden nerveus. Sommigen schoten de bal maar wild weg, het was soms belachelijk.” Mourinho heeft na afloop van de nederlaag zijn excuses gemaakt aan de supporters. Tegenover BT Sport vertelde de Portugees dat het ontbrak aan de juiste mentaliteit in zijn ploeg.

“Voor het respect dat ik heb voor mijn carrière is iedere wedstrijd belangrijk. Voor iedere supporter van Tottenham thuis is elke wedstrijd van belang. We hebben een andere houding nodig”, aldus een diep teleurgestelde Mourinho. “Het is niet genoeg als ik zeg dat ik hier van baal. Wat ik nu voel gaat veel verder dan verdriet. Het enige wat ik kan doen is mijn excuses maken aan de supporters van Tottenham. Ik hoop dat zij zich hetzelfde voelen zoals ik. Het ging vandaag om leven en dood en op dit moment zijn we dood.”