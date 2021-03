Strijdbijl begraven bij Bayern München: ‘Dest was ónze gewenste aanwinst’

Donderdag, 18 maart 2021 om 10:08 • Rian Rosendaal

Volgens Hansi Flick is er niets mis met de samenwerking met Hasan Salihamidzic, de technisch directeur van Bayern München. BILD pakte in januari nog uit met een verhaal dat de rol van de Bayern-coach bij transfers van de grootmacht maar klein is, terwijl Salihamidzic een heel belangrijke stem zou hebben in het aantrekken van spelers. Flick benadrukt na de 2-1 zege op Lazio in de Champions League dat de onderlinge verhoudingen weer naar wens zijn.

"We zijn woensdag bij elkaar gaan zitten en hebben samen de problemen opgelost, precies zoals de leiding van Bayern dat verlangde", zo verklaart Flick in de Duitse media. "Het was overigens een kort gesprek." Door het onderhoud zien Flick en Salihamidzic voldoende perspectief voor de toekomst. "Er is veel optimisme over het restant van dit seizoen en over onze toekomst bij deze club", aldus de hoopvolle Flick, die het oplossen van het conflict met de 'td' vooral belangrijk vindt voor het elftal en Bayern in het algemeen.

Het artikel gaat verder onder de video Highlights | Werder Bremen - Bayern München | 32e voor 'Torjäger' Lewandowski Meer videos

Voorafgaand aan de tweede ontmoeting met Lazio in de achtste finale van het miljardenbal had Flick al laten doorschemeren dat zijn werkrelatie met Salihamidzic helemaal niet zo slecht is als hier en daar is gemeld door verschillende Duitse media. Dat de technisch directeur de transferwensen van de coach terzijde had geschoven, klopt volgens Flick niet. "Callum Hudson-Odoi en Sergiño Dest waren niet spelers die ík alleen wilde hebben, het waren ónze gewenste aanwinsten. Wij wilden ze naar Bayern halen, maar het is uiteindelijk niet gelukt."

Flick begrijpt heel goed dat de coronacrisis en de bijkomende problemen op financieel gebied van invloed zijn op het werk van Salihamidzic op transfergebied. "Het is in deze periode gewoon niet makkelijk om spelers binnen te halen. We wilden spelers voor de breedte halen en in die missie zijn we geslaagd. Dan wordt er geroepen dat ik de koms van Leroy Sané niet zag zitten, maar een voorkeur had voor Timo Werner en Kai Havertz. Het liefst had ik gezien dat ze alledrie naar Bayern waren gekomen, maar we hebben allemaal bewust voor Sané gekozen. Dat is ook een speler die het verschil kan maken", aldus Flick.